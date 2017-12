”Dansen var tillbaka i mitt liv”

Min Spotifylista

MARIE LARSSON

Ålder: 35 år

Bor: Simmenäs

Gör: Skriver min första roman, HR-administratör Räddningstjänsten, är hyresvärd



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

Dansen kom in mitt liv på allvar när jag var 17 år gammal, gick på naturbruksgymnasiet Strömma och bodde på internat där. En av lärarna tog med oss på gammelsdanskurs, där vi även dansade bugg och fox. Främling är en låt som kom i mitt liv då och har följ med mig genom olika bands versioner sedan dess.

Skrolla nedåt för att komma till Spotifylistan

Studenten blev avklarad och jag följde normen in i en samborelation. Mockade grisskit, enligt föregående utbildning till Linkin Parks – Papercut och trodde jag var på rätt spår. Det föll sig tyvärr så att jag fick en arbetsgivare som jag vantrivdes hos och sambon var inte alls förtjust i min passion för dansen. Svartsjukemonstret tog över vår relation. Tyngre rock gjorde sitt inträde hos pop- och dansbandstjejen. Mest spelade jag Evanescence – Going under.

Genom ett lyckosamt möte träffade jag en person som förändrade mitt liv. LeAnn Rimes – Right kind of wrong och filmen Coyote Ugly präglade tillvaron.

Ensam begav jag mig ut i världen mot min passion. På Packhuskajen under Göteborgskalaset 2004 fann jag min danspartner. Otaliga timmar spenderades i Donnum Ferrums träningslokaler och Joyrides – Två rum och kök gick fler än hälsosamt många gånger på spellistan.

Det blev många tävlingar och drömmen utvecklades. Till Indigo Swings – Swing Lover körde vi uppvisning på klubbtävlingen i Boogie Woogie slow. Passionen för Boogie Woogie ledde mig till det stora danslägret i Herräng och alla deras mygg!

Livet drog mig bort från mig min hemarena och jag följde ännu en dröm. Den om att bli brandman. Studierna bjöd på allt från nya vänner, nya kunskaper, krossat hjärta och mitt hittills allvarligaste diskbråck.

Mathilda Gratte – At last gick många varv då jag trodde kärleken var på väg. At last byttes snabbt ut mot Taylor Swifts – Blanc Space. Det blev ingen kärlek.

Diskbråcken såg till att drömmen om att arbeta som brandman kom till vägs ände. Det var mörkt i tillvaron men jag tog sikte på en dröm. Sedan barnsben har jag skrivit mycket historier. Blanc Space innehöll många goda idéer till inspiration. Utifrån den låten byggde jag min kvinnliga huvudkaraktär och idag har jag skrivit hundratals sidor om henne, mycket tack vare musiken.

Så småningom kom jag på benen igen och dansen var tillbaka i mitt liv. Denna gång i form av West Coast swing. Tyler Ward & Lindsey Stirlings – Thrift Stop blev snabbt en favorit att dansa till. Sommaren 2015 var även buggen åter hos mig och det var Blenders Kärlek Bränner som följde mig.

Marie Larsson

MARIE LARSSON

Ålder: 35 år

Bor: Simmenäs

Gör: Skriver min första roman, HR-administratör Räddningstjänsten, är hyresvärd



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.