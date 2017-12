”Musik som medicin”

Min Spotifylista

PHILIP MAURITZSON

Ålder: 41 år

Bor: Falköping

Gör: Reporter på Alingsås Tidning



I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

Jag har aldrig skval-lyssnat på musik, för mig har musik alltid haft en funktion.

En orolig Philip söker ro i tidlös klassisk musik och i unga år botades olycklig kärlek av sorgsna singer-songwriters, som tyckte lika synd om sig själva som jag, i sina alster.

I dag är musik lika med medicin. När nu kroppen inte längre orkar träna och motionera så får adrenalinet lösgöras med hjälp av öronen.

Därför väljer jag allt oftare musik som har tempo, ett positivt budskap, får mig på bra humör och gör att jag fixar vardagen. Musik man kan plocka disk till, utan att man märker att man gör det.

1 Thelma Houston – I’ve got the music in me

Köket ser ut som ett bombnedslag och då börjar vi med en cover. Låten skrevs av keyboardisten Bias Boshell i Kiki Dee Band 1974, men året efter sparkar Thelma Houston upp den här medryckande dängan i krysset. Till sin hjälp har hon en uppsättning all star-musiker, och i mitt tycke blir inte musik så mycket bättre än så här.

2 Prince – Baby I’m a star

Diskmaskinen är redan halvfull, men det finns ingen anledning att stanna upp. Artisten Prince är kung i min bok, och dilemmat jag står inför satte han själv ord på ifrån scen på Way Out West 2011: ”I’ve got too many hits”. Valet faller på ”Baby I’m a star” för ryggmärgsvrålet 2:32 in i låten.

3 Aretha Franklin – I say a little prayer

Okej, andningspaus med axelgung behövs. Låtskrivargeniet Burt Bacharachs näst bästa låt (”Alfie” är väl ändå bäst?) har inte samma tempo som startlåtarna i den här listan men den får mig alltid på bra humör. Det beror delvis på variationen av tretakt och fyrtakt, men framför allt är det ju Aretha som har världens bästa röst.

4 Whitney Houston – I wanna dance with somebody

Whitney Houston skulle ju bli Arethas arvtagare, men drogerna kom emellan. När det gäller den här låten får man se förbi den glättiga produktionen från 1987. Refrängen är som ett tuggummi, det är helt enkelt en svårstoppad hit.

5 Paul Simon – Graceland

80-talets bästa skiva? En känslig röst som berör, och låten är skönt framåtskridande genom Mississippideltat.

6 Ray Charles – Hallelujah I love her so

En söt låt, perfekt inslagen av en av de mest oefterhärmliga artisterna någonsin.

7 Steely Dan – Peg

Lite gubbigt kanske, men jag bryr mig inte. Rick Marottas känsliga trumspel och Chuck Raineys bas är värt entrébiljetten.

8 Abba – Dancing Queen

Den, i min mening, bästa poplåt som någonsin kommit ur Sverige. Fullt med fantastiska ackordval.

9 The Temptations – Get ready

Okej, du är klar med köket… men vem ska dammsuga hela huset? Svaret är DU, till tonerna av den här Motown-klassikern.

10 The Doobie Brothers – What a fool believes

En lugnare bagatell får avsluta. Men samtidigt fick den en amerikansk Grammy som Årets låt 1980.

Låten är med på listan för att den får min dotter Juni, 7 månader, att somna.

