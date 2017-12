S har många goda förslag – men det är inte vi som styr

Regionalt

Replik till ”Står på Sahlgrenskas dödslista”, AT 14 december

Jag håller med insändarskribenten om att tillgängligheten till sjukvården måste förbättras. Jag och övriga socialdemokrater i Västra Götalandsregionen har sedan valet 2014 med stor oro sett hur siffrorna för uppfylld vård­garanti försämrats och köer växt. Vi har föreslagit en rad åtgärder och insatser för att motverka detta, inte minst att regionens goda ekonomi kommer sjukvården, patienter och personal till del, istället för att gå till rekordöverskott i det centrala bokslutet. Skribenten får mer än gärna höra av sig till mig, så ska jag berätta mera om våra förslag.

För, tvärt emot vad ”Står på Sahlgrenskas dödslista” tycks tro ägnar jag inte dagarna åt att leta sätt att smutskasta politiska motståndare. Faktiskt det motsatta; såväl jag själv som mina socialdemokratiska partikamrater i regionen har lagt en mängd förslag till förbättringar. Tyvärr är vi i opposition, så våra förslag blir nedröstade.

Jag tycker därför att insändarskribenten bör höra av sig till den styrande majoriteten – med politiker från M, L, C, KD och MP – och framföra sina synpunkter och också få hjälp att hitta rätt vägar in i vården. För det finns vägar – det svaret fick jag då åtminstone av den styrande moderatledda majoriteten på min motion, om att inrätta ett centralt kökansli. Den vägen är via nätet, 1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Valfrihet-i-varden-i-Vastra-Gotaland/ För mig är det här en begränsning i syftet med motionen. Dels har ingen information gått ut, dels är den krånglig att hitta och dessutom har inte alla tillgång till internet.

Min tanke var, och är, att det inte är patienter som ska brottas med att hitta bästa lösningen för att få vård på kortast möjliga tid. Istället skulle alla remisser samlas på ett ställe och tider fördelas utifrån behov och tillgång, oavsett var i regionen personen bor. För patienten skulle det då finnas ett telefonnummer, en instans, att kontakta för att få veta väntetid till besök eller behandling. Men tyvärr säger den moderatledda ledningen nej. Varför, undrar vi socialdemokrater.