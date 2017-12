Så kör du säkert på vintervägar

hela området

Ett riktigt snögubbeväder drar in över västra Götaland torsdag eftermiddag. Det är också risk för trafikstörningar. Trafikverket har en rad goda råd.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall som under kvällen och natten till fredag kan ge 5 till lokalt 10 centimeter blötsnö. Regninslag kan förekomma. Det är risk för halka på vägarna.

Prognosen för Nordvästra Götaland säger att temperaturen kommer att ligga på noll eller någon plusgrad, längs kusten blir det regn och ett par plusgrader. I natt något sjunkande temperatur.

Det är ett lågtryck som kommer in västerifrån och fram på torsdagen rör sig in över Götaland. Främst från kvällen kan det bli kraftigt snöfall över delar av inre och västra Götaland. Det blir också blåsigt i anslutning till lågtrycket.

Goda råd från Trafikverket

Julen är en av de mest trafikintensiva helgerna under året. Växlande väder och väglag gör att bilister bör vara extra försiktiga. Enligt Transportstyrelsens statistik omkommer i genomsnitt femton personer per år under jul och nyår.

Trafikverket har skickat ut några goda råd. Vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror anses säkrare än andra. Att vinterutrusta bilen är en självklarhet.

Varje år får flera personer sätta livet till när de får motorstopp, punktering eller liknande på motorvägar och mötesfria 2+1-vägar. Gör så här om du hamnar i denna situation:

1. Varna – sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel.

2. Lämna – bilen och vägen.

3. Larma – ring bilbärgare. Vid fara för liv, ring alltid 112.

Trots kontinuerlig snöröjning och halkbekämpning kan väglaget vara både halt och moddigt på vintervägarna. Goda råd för en säker resa:

Starta resan i god tid – jul och nyår är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.

Planera färdvägen så att den så långt som möjligt sker på en mötesfri och säker väg.

Var utvilad – för de flesta innebär jul och nyår längre resor än vanligt.

Kör aldrig onykter.

Förhindra att någon annan kör onykter.

Låt bilen stå dagen efter en fest.

Åk aldrig med en onykter förare.

Kör inte fortare än gällande hastighetsgräns.

Se till att alla är bältade.

Låt bli mobilen när du sitter vid ratten.

Håll avstånd.

Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.

Här finns kartor över mötesfria vägar, vägar med trafiksäkerhetskameror, trafikintensiva vägar