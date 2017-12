Sverigebilden får sig ytterligare en törn

AT i Washington

Sverigebilden har fått sig ytterligare en törn i USA. Attackerna på bland annat synagogan i Göteborg och en antisemitisk demonstration i Malmö har inte gått obemärkt förbi i amerikanska medier.

Det fick återigen TV-ankaret Tucker Carlson på FoxNews att rikta sina blickar mot Sverige, där han i sin show förra veckan visade en filmsekvens från demonstrationen i Malmö. Om demonstrationen nämnde han att ”det kanske ser ut som Karachi eller Kairo, men igen, det är Sverige”. Och ”Malmö har kallats för Europas mest antisemitiska stad,” sade han vidare. Carl Bildt hade också en krönika på Washington Posts hemsida i lördags om antisemitismen i landet.

Men det är inte bara de antisemitiska attackerna i Göteborg och Malmö som uppmärksammats utan också den svenska MeToo-rörelsen, med dess många upprop inom olika yrkesgrupper. I söndagens New York Times återfinns en krönika av den svenska journalisten Jenny Nordberg om MeToo-rörelsen i Sverige, under rubriken ”#MeToo in the Land of Gender Equality” (#MeToo i jämställdhetslandet), där hon skriver att ”Sveriges regler och bestämmelser skyddar inte kvinnor där”, och att ”väldigt få våldtäkter leder till rättegång”.

Enligt henne har det i efterdyningarna av MeToo-rörelsen varit ”speciellt smärtsamt för ett land som utmärker sig för en feministisk regering, feministisk utrikespolitik… och en statsminister som själv kallar sig feminist”. Tidigare har den rapporterade höga våldtäktsfrekvensen i Sverige varit ett ämne som höjt ögonbryn.

Nordberg berättar vidare att ”Sverige är också en plats där knappast någon blir avskedad. Någonsin. Ett heltidsarbete uppfattas som en rättighet. Så de flesta män anklagade för sexuella trakasserier eller till och med våldtäkt behåller sina jobb”.

”Medan vi funderar på detta fortsätter svenska diplomater och biståndsarbetare att leverera föreläsningar om jämställdhet mellan könen till andra länder. Vi är experter på det,” enligt henne.

Under lång tid har Sverige i amerikanska massmedier framställts i en glättad, ”småmysig” och säregen dager, och som det perfekta välfärdssamhället, men under senare tid har denna bild gradvis förändrats, och MeToo-rörelsens styrka, visar för utomstående att även Sverige har sina brister och fel – och kanske betydligt större problem.