Taggade för insamling

Alingsås

111 111 kronor och 11 öre! Så mycket hoppas Nolhagaskolan och Sollebrunns skola samla in till årets upplaga av Musikhjälpen.

Förra året fick skolorna in över 100 000 kronor, som lämnade över i glasburen i Örebro. I år är det 39 elever som ämnar ta nattåget till Umeå och besöka glasburen på Rådhustorget.

Årets tema är ”Barn är inte till salu” och pengarna som samlas in går till kampen mot barnsexhandel. Och för att få in 111 111 kronor och 11 öre (plus två kåldolmar och ponny, enligt uppgift) ska eleverna på skolorna göra armband och sy tygkassar.

Vidare ska det bli disco på Nolhagaskolan imorgon, fredag. Och på lördag, mellan klockan 09 och 14, kommer eleverna från skolorna att vara på Vimpeln och andra ställen i Alingsås och sända närradio. Upplägget är följande: du önskar en låt och skänker samtidigt pengar.

– Är det mycket folk och det går bra så stannar vi längre, säger Agnes Johnsson, ordförande i elevrådet på Nolhagaskolan.

Och lördag i Bjärke, under julmyset, kommer eleverna sälja armband och tygkassan. Vidare ska en teaterföreställning av Djungelboken sättas upp den 18 december.

Som tidigare år blir det också ”dagsverke”, där eleverna får lönearbete under en dag. Det blir på tisdag i nästa vecka och dagen därpå är det dags att stiga på nattåget till Umeå.

Och på torsdag kommer eleverna att medverka i SVT play och P3 vid två tillfällen, klockan 09 och 17.

