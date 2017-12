Min Spotifylista

URBAN KÄRVLING

Ålder: 60 år

Bor: Alingsås

Gör: Platschef på AT:s redaktion för Vårgårda och Herrljunga



I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

Min första skiva var ”A hard day’s night”, en vinyl-EP med The Beatles. Den och andra singlar och EP-skivor spelade jag och min äldre bror på vår portabla skivspelare, där högtalaren satt i locket.

Musik har alltid varit ett stort intresse och jag var under ungdomsåren i Vänersborg medlem i musikföreningen Musik för musikens skull (MfMs). Föreningen arrangerade musikresor till festivaler, konserter och arrangerade egna konserter, bland annat musikfestivalen Bergalåtar i skidbacken vid Hunneberg. Och i Göteborg bodde jag ett kvarter från legendariska rockklubben Errols.

Jag går fortfarande på konserter, oftast ihop med mina döttrar. En tillvaro utan musik vore fattig och oerhört tråkig. För mig är musik ett livselixir.

Här är min spotifylista:

Cowboy Song – Thin Lizzy

Festernas festlåt, som alltid hamnade på skivtallriken en bit in på festen när formen var på topp… Det ska vara liveversionen från albumet Live & Dangerous.

Clampdown – Clash

Köpte Clash första album och föll för gruppen direkt. Då var de ett genuint punkband. Har alltid gillat punkmusik, ganska okomplicerad men full av kraft och energi.

Staten och kapitalet – Ebba Grön

Har haft förmånen att se Ebba Grön live och vilket jäkla drag det var när de spelade denna klassiker.

Life on Mars? – David Bowie

Den artist jag har flest album med. Detta är en fantastiskt bra låt.

With or Without You – U2

U2 har gjort oändligt många bra låtar. Detta är favoritlåten från enastående bra albumet The Joshua Tree.

Human – Killers

Spelades mycket när vi bilade från Las Vegas till Gran Canyon. Bra resa och bra låt.

Back To Black – Amy Winehouse

Amy hade en egen stil. Mycket duktig soulsångerska, som tyvärr hamnade i missbruk och gick bort alldeles för tidigt.

I’ll stand by you – Pretenders

Har alltid varit svag för Chrissie Hyndes röst.

Ramlar – Håkan Hellström

Håkan är en äkta underhållare som alltid bjuder på sig själv. Hans spelningar på Ullevi är happenings som slår det mesta.

Strövtåg i hembygden – Mando Diao

En av de finaste sånger jag hört och med en fantastiskt vacker text av Gustaf Fröding. Valde sången till min fars begravning.

