Utredning om grov mordbrand läggs ner

Alingsås

Den omfattande branden på Lärkvägen ser ut att bli olöst – polis lägger nu ner utredningen om grov mordbrand.

Det var en sen natt i oktober som det började brinna i en carport på Lärkvägen.

Branden spred sig snabbt och totalt förstördes 17 bilar som stod parkerade i, och intill, den eldhärjade carporten.

”Kommit till vägs ände”

Den tekniska undersökningen som genomfördes på brandplatsen visade inte att det fanns någon naturlig brandorsak och en förundersökning om grov mordbrand inleddes.

– Nu har vi kommit till vägs ände och lägger ner utredningen. Vi har inga fler trådar att dra i, säger Mats Axelsson, chef för Alingsås­polisens enhet som utreder grova brott.

Behöver nya tips

Förutom den tekniska undersökningen på brandplatsen har polis genomfört ytterligare utrednings- och spaningsåtgärder under utredningen. Men de har inte kommit någon tänkbar gärningsperson på spåren.

– Vad vi behöver få in är nya uppgifter eller något tips att arbeta vidare med. Utredningen läggs på is, kommer det in nya uppslag kan vi öppna ärendet igen, säger Mats Axelsson.