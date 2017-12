Wårgårda bröt förlustsviten

Innebandy

En dyster trend är bruten.

Efter fyra raka förluster vann Wårgårda igen.

Segersiffrorna mot Tibro i division II skrevs till 6–4 (3–1, 0–1, 3–2).

– Vi gör inte en hundraprocentig insats, men vinner ändå. Det känns gött, säger WIBK-tränaren Christoffer Bergqvist.

Wårgårda hade fyra raka förluster inför dagens möte med tabelljumbon Tibro som hittills bara tagit en ynka poäng i seriespelet.

Hemmalagets Daniel Strand öppnade målskyttet i Sporthallen efter tre minuter.

Patric Kettil drygade ut ledningen med ett klassmål 9.33 in på den första perioden. Forwarden fintade sig inåt i banan och knäppte iväg bollen som gick via stolpen in i målet.

Knappt minuten senare lyfte Jesper Löfvenius in 3–0 i krysset – och det såg ut som att Wårgårda skulle få en behaglig väg mot segern.

Avgjorde i öppen kasse

Men mot slutet av den första perioden reducerade Tibros Felix Lindström, och i mittaktens slutskede skapade gästernas Linus Fredriksson riktig nerv inför den tredje perioden med ytterligare en reducering.

Patric Kettil och Martin Bergqvist såg till att öka gapet till 5–2 med varsitt mål i mitten av den tredje perioden.

Men Tibros Nils Lennartsson var på spelhumör och hann med att reducera två gånger om inom loppet av tre minuter.

Och med fem minuter kvar av matchen hade Wårgårda bara ledningen med ett mål, 5–4.

Men 16.43 visades Nils Lennartsson ut totalt 2+2+10 minuter för fasthållning och osportsligt uppträdande. Med tolv sekunder kvar att spela fastställde Patric Kettil slutresultatet till 6–4 i öppen kasse, då gästerna chansade och tog ut målvakten trots numerärt underläge.

– Jag är glad att vi vinner. Vi har haft det tungt ett tag och gjort bra matcher utan att få med oss några poäng. Vi gör inte en hundraprocentig insats, men vinner ändå. Det känns gött, säger tränaren Wårgårda-tränaren Christoffer Bergqvist och fortsätter:

– Det gick lite för lätt i början. Vi fick en 3–0-ledning tidigt och då tror spelarna att det ska gå av sig självt, men det gör det inte.