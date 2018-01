AMTS levererar högklassig underhållning

Alingsås

Publiken bjöds på högklassig underhållning på Palladium i går kväll, då AMTS premiärspelade Musikalafton 2018 – at the movies.

Det var fullsatt i Palladium i går kväll, där Alingsås musikteatersällskap bjöd på kortversioner av fyra musikaler. Sound of music, Witches of Eastwick, Cats och Across the universe – alla har de fått nytt liv I Alingsås. Och vilket nytt liv sen!

AMTS ensemble är proffsiga som få och ger allt för sin publik. Men det är långt ifrån enbart musikalartisterna på scen som levererar. Ljud, ljus, dekor, koreografi, kostym – allt sitter. Ja, till och med fikat i pausen är bra!

I helgen ger AMTS ytterligare två föreställningar, och därefter spelas Musikalafton även kommande två helger.

Läs mer om föreställningen, och se fler bilder, i tisdagens AT