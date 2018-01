”Jag har kämpat för vartenda gram av de 55 kilon jag har tappat”

bloggkavalkad

Måndag 8 januari

I många år var jag väldigt elak emot mig själv. Något som nog aldrig riktigt syntes på utsidan. På utsidan var jag den där tjocka, glada tjejen som höll på med teater, musik, skrev och hade tre extrajobb. Jag höll mig sysselsatt dygnet runt för att hålla mig hemifrån som tonåring, och för att hålla tankar och känslor borta när jag blev lite äldre.

Jag har alltid haft svårt för att somna, som vuxen förstår jag varför. Det var helt enkelt så mycket som min hjärna behövde bearbeta och på kvällarna när man låg ner och skulle göra ”ingenting” så kom tankarna. Det hände att jag låg och läste till klockan 4-5 på morgonen, tills jag somnade med boken över ansiktet och sedan gick jag upp till skolan och var där i god tid.

När jag började jobba extra och vara med i teatergrupper så fördrev jag tiden på det viset så att jag ramlade i säng när jag väl kom hem.

När jag inte jobbade eller gick i skolan så festade jag eller åt. Det var något vi hade gemensamt min mamma och jag. Det var vad vi gjorde tillsammans, åt. Vi åt när vi firade, åt när vi var ledsna, åt när vi inte hade något att göra.

Detta resulterade i att jag hade en vikt på 90 kilo i högstadiet och en bit över 100 som vuxen.

Min övervikt har aldrig hindrat mig, den har aldrig varit i vägen för det jag vill göra. Den har aldrig orsakat att jag blivit diskriminerad när jag har sökt arbete, jag har tvärtom alltid fått arbeten som jag egentligen på pappret inte varit kvalificerad till men har lyckats få i alla fall och lärt mig massor på detta.

En dag i mars 2002 ringde min bror till mig. Min mamma hade åkt med ambulans in till kärnsjukhuset i Skövde, hon hade hostat och kräkts blod i flera timmar. Dagen efter var hon död. På sjukhuset ville läkaren prata med mig, min bror kunde inte svara på hans frågor. Läkaren frågade först om min mamma hade haft alkoholproblem. Jag svarade att hon drack väldigt moderat de sista 10 åren i alla fall och före det var det väl festdrickande och då ganska mycket men inget missbruk.

Dödsorsaken var att hon hade förblött genom invärtes blödningar. Två brock hade brustit i halsen och trots idogt arbete gick blödningarna inte att stoppa. Blodet vägrade att levra sig och då hon hade väldigt lågt blodtryck så hade blödningen pågått förmodligen i något dygn när hon kom in och det tog tid att lokalisera den.

Läkaren tittade på mig och sa sedan:

– En så igenfettad lever ser man bara på någon som supit hårt i många år, eller som misskött sin kost allvarligt ett helt liv.

Sen sänkte han blicken och tittade medlidsamt på min 112 kilo tunga hydda.

Jag åkte därifrån, för att planera en begravning för min mamma, som blev 54 år gammal och för att ta de första stapplande stegen i kampen om att vinna mitt eget liv.

Det tog en del år att bearbeta min mammas död. Det kanske låter hårt men jag saknade EN mamma och gör så fortfarande, inte MIN mamma. För trots att hon gjorde sitt bästa så räckte inte det till för mig. Jag har saknat en mamma större delen av min uppväxt och ju äldre jag blev desto mer blev jag den vuxna i vår relation. Jag behövde bearbeta min relation med min mamma innan jag klarade av att bearbeta min relation till mat.

I mars 2015 var jag mamma till en elvaåring och en tvååring och funderade fortfarande på hur jag skulle komma till rätta med min övervikt som då stigit ytterligare några kilon. Otaliga knep och dieter hade gåtts igenom men det funkade liksom inte. Min största skräck var att dö lika tidigt som mamma och lämna en ung man och en tonårig flicka utan mamma. Det blev några möten med sjukvården och i oktober 2015 rullades jag in på operation på avdelning 61 på SÄS i Borås. Det var dagen jag föddes igen och jag kommer alltid att fira den dagen som en extra födelsedag.

Jag genomgick en gastric bypass. Det är inte en genväg eller en quick fix. Den som påstår det begriper inte alls vad det är vi genomgår. Det är en hjälp, det är en operation som inte bara kopplar om magen utan även gör något, vet inte vad men något händer med psyket som gör att väldigt många börjar tänka annorlunda kring kost och mat. Själv har jag gjort slut med min livslånga bästis chokladen. Den smakar helt enkelt inte gott längre. Sockerfri choklad fungerar men jag kan inte längre äta 100 gram mjölkchoklad på en dag, eller ens en vecka.

Jag har kämpat för vartenda gram av de 55 kilon som jag har tappat. Men med viktnedgången kommer andra ”problem”.

Jag släppte min rustning, mitt skal, mitt skydd.

Jag kan inte längre gömma mig i en godispåse när stressen blir för påtaglig.

Jag kan inte längre skylla på min vikt när saker blir jobbiga eller jag stöter på motgångar.

Nu handlar det om att möta alla hinder och se dem i ögonen och helt enkelt sluta rymma.

Mina föräldrar lärde mig att när man stöter på patrull så flyttar man och börjar om, eller äter.

Jag kan inte göra något utav det, jag måste lösa problemen här och nu. Och det är inte alltid så himla lätt.

