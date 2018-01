Dags för frikyrkor att rannsaka sig !

Debatt

Metoo går på med oförändrad fart genom världen inte ens små byar kommer undan. Mer än 400 kvinnor har skrivit under ett upprop om sexuella övergrepp i frikyrkor i Sverige. Det finns flera frikyrkor som ex Pingstkyrkan,Missionkyrkan,Efs eller Jehovas för att nämna några i Alingsås. Dom har varit helt tysta !!! I dessa kristna organisationer har jag förstått att kvinnor inte har det lätt. Så jag ställer frikyrkorna i Alingsås en fråga; har ni kommit ingång med uppgörelser eller har ni sopat detta under mattan som man gjort i många år i kyrkor när sexuella övergrepp uppdagades ? Alingsås är inte undantaget sexuella övergrepp.