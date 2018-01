”Framgångar ger självförtroende”

Bowling

2016 fick Emanuel Jonsson, Team Alingsås, ta emot Juniorplaketten på killsidan.

2017 belönas han återigen med samma utmärkelse.

– Sjukt kul och ett bevis på att jag fortsätter utvecklas, säger 18-åringen.

Emanuel Jonsson tillhör tveklöst svensk bowlings mest spännande framtidsnamn. Under 2017 visade han återigen varför.

Guld i såväl singel som lag under JEM i Finland, tre medaljer (guld, silver och brons) under Nordiska juniormästerskapen och ett brons i SM (singel) är meriter som talar sitt tydliga språk.

– Sommaren 2016 la jag om min teknik, och det var väl egentligen först under fjolåret som jag började få betalt för det. Jag har inte haft några stora formdippar alls egentligen utan bara kört på. Och i takt med framgångarna får man ju också större självförtroende, säger Emanuel.

Vilken medalj rankar du högst?

– Singel-guldet i JEM, även om det också var kul att vinna med laget. Men att vinna ensam och i den tuffa konkurrensen är något som jag aldrig kommer att glömma. Det var en fantastiskt kul vecka.

Emanuel säger att han också har sina lagkompisar i Team Alingsås att tacka för mycket.

– Vi har så otroligt kul tillsammans, inte bara i laget utan även hela föreningen som sådan. Det är en väldigt viktig komponent i sammanhanget. Samtidigt är det många vinnarskallar vilket också gör att vi sporrar varandra till framgång.

Det låter som att du blir kvar i klubben ett tag?

– Jag har ingen anledningen att lämna som jag ser det (skratt). Sen kan det ju alltid hända saker på vägen, men just nu stortrivs jag här.

U21-VM ett av målen

Längre fram i sommar väntar U21-VM i Detroit, ett mästerskap som Jonsson hoppas få en biljett till.

– Truppen tas ut här längre fram i vår och jag ska göra allt jag kan för att knipa en av platserna. Det hade varit otroligt kul att få åka till USA och spela ett världsmästerskap, säger han.

Innan den blågula truppen tas ut skall Emanuel hjälpa Team Alingsås till ett SM-slutspel:

– Vi missade det i fjol och det ska bara inte få hända igen. Vi har en bra känsla, även om förlusten mot Glam förra helgen var onödig. Just nu är vi trea och någonstans där tycker jag absolut att vi ska vara när grundserien är färdigspelad, avslutar vinnaren av Juniorplaketten på killsidan.