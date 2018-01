Holmalund försvarade sin titel

Fotboll

Holmalunds IF tog hem Sparbanken Cup för andra året i rad.

Kapten Daniel Svensson blev stor hjälte med sitt skott till seger 5–4 mot Säven/Hol i sudden death.

Återigen stod alltså de rödvita i HIF som segrare i anrika Sparbanken Cup. Men det krävdes en riktig nagelbitare mot ett vilt kämpande Säven/Hol innan segerbollen satt i nät bakom Anton Näverstedt som storspelade mellan stolparna.

– Det är något visst med den här turneringen och det är alltid roligt att börja försäsongen här. Näverstedt gjorde några helt sjuka räddningar mot oss och vi visste att Säven/Hol var duktiga. Att det skulle bli tufft visst vi, säger Daniel Svensson.

Säven/Hol satte två av sina tre handikappstraffar mot Holmalund medan HIF satte sin enda. Därmed gick Säven/Hol in i finalen med ett litet övertag, och efter bara minuten spelad var det 1–3 på tavlan sedan Jonas Ek hittat rätt.

Men Holmalund kom snabbt tillbaka i matchen. 30 sekunder senare fick man in en reducering via ett snöpligt självmål. Säven/Hol svarade i en intensiv inledning av finalen med 2–4 från duktiga Kenan Aliu, men målen fortsatte rulla in. Holmalund reducerade igen efter 30 sekunder, denna gång från Jamy Makindus känsliga fot.

Efter 6.40 var det också kvitterat då Daniel Svensson höll sig framme för första gången i finalen.

Holmalund var något hetare resten av ordinarie tid men Anton Näverstedt var strålande i Säven/Hols mål. Dessutom var Säven/Hol själva inte ofarliga och inför sudden death var det vidöppet om vem som skulle ta hem det.

Efter press från Holmalund kom läget när Felix Martinsson spelade in bollen centralt till Daniel Svensson, som krutade in 5–4 vid närmsta stolpen.

Andra raka segern för HIF i turneringen således.

Senare under kvällen kan ni se hela finalen plus sudden death i repris via AT-webben. Håll utkik!