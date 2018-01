Housetrio dubbelsatsar

Alingsås

Fox Blanco – så heter den trio bestående av Alingsåskillarna Robin Lundbäck, Tom Lundbäck och Robin Nätterlund, som inte bara satsar på sin egen housemusik utan även vill låta dansmusik i stort få en arena i Alingsås.

Därför startar de nu klubben The Basement.

Ja, vi måste såklart reda ut en sak först. Du har inte fel, det är Robin och Tom Lundbäck från JTR, musikgruppen som de utgör tillsammans med brorsan John Andreasson, som du ser på bilden.

– JTR finns kvar, inget har hänt. Vi har låtar på lager som vi vill släppa, men nu har vi tagit lite tid för att testa annat, säger Tom Lundbäck.

Den tredje medlemmen i DJ-trion Fox Blanco är Robin Nätterlund, en självutnämnd housenörd, som lärde känna Robin och Tom för tre år sedan.

I somras släppte Fox Blanco sin första låt, All in my head. I början av december kom Change the world, som i skrivandet stund har över 450 000 streams på Spotify. Killarna såväl skriver som producerar och mixar allt själva, och försöker vara nyskapande inom genren.

Viljan att vara nyskapande, och att bjuda på riktigt bra dansmusik, är också det som ligger till grund för idén att skapa klubben The Basement. Klubben kommer husera i MX Rockbars källarlokal, som ska totalrenoveras inför starten den 3 februari.

Läs mer i tisdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »