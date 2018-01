Jenny har en stor del i framgångarna

Trav

2017 blev ett rekordår för Axevallatränaren Thomas Dalborg.

En stor anledning till succén stavas sambon Jenny Glans, som jobbar sida vid sida med Thomas i verksamheten.

När AT-sporten skrev om den 36-åriga Alingsåstjejen och travhästen Baron S.T för några år sedan höll duon till på Pyttelitens ridskola i Horla.

Numera tränar Jenny och Thomas Dalborg bland andra den 12-årige valacken på anläggningen belägen mellan Axevalla travbana och Skara. Med på ett hörn finns också sonen Tiger, två och ett halvt år.

– Tiger är på dagis när vi tränar hästarna, men när jag hämtat honom så får han vara med lite grand, säger Jenny.

För den gamle kämpen Baron S.T. blev det elva starter under 2017, och två av dessa resulterade i segrar.

– Han har ju under hela sin karriär kämpat mot skador, men i år har han fått vara någorlunda fräsch i alla fall. Vi startade på ganska tätt här i december eftersom hästen kändes såpass fin, men nu får han ta igen sig lite eftersom vi känt av en svullnad i ett framben. Förhoppningsvis kan vi starta honom lite längre fram i vinter/vår, säger Glans.

Efter 2018 faller Baron S.T. för åldersstrecket, vilket innebär att det är färdigtävlat.

– Då får han gå hem till mamma och bli ridhäst på Pyttelitens ridskola. Där kommer han trivas som pensionär.

På tal om ridskolan i Horla, har du helt släppt den?

– Nejdå, jag åker dit när tillfälle ges. Jag var exempelvis där en sväng och hjälpte till under mellandagarna.

Rekordår för stallet

Med nästan en miljon kronor inkört som tränare (14 segrar) har Thomas Dalborg med eftertryck visat att han blir att räkna med framöver.

25 hästar finns på träningslistan, där den mest kända för travpubliken kanske är Simb Senta. Det 8-åriga stoet som för övrigt vann på V75 på hemmabanan Axevalla dagen före julafton.

– Det var riktigt kul att hon fick till en fullträff. Senta är en häst som alltid kämpar hela vägen och gör sitt bästa, säger Jenny.

En knapp vecka innan fick hon även se stallets numera 4-åriga valack Pine Touch vinna ett V64-lopp på Axevalla.

Snacka om tidiga julklappar.

– ”Tallen” har haft svårt att ta i under loppen, och vi har fått jobbat mycket med honom. Därför var den segern extra skön. Kapacitet finns absolut i honom och det ska bli kul att se vad han kan uträtta under 2018, säger Jenny, som själv kört Pine Touch vid fyra tillfällen under 2017.

Det bästa resultatet blev en andraplats.

– Jag kör ju en hel del häst när vi tränar hemma på gården, och tycker att det är fruktansvärt kul att köra lopp. Under fjolåret blev det sex starter totalt och jag vill gärna köra fler lopp i år. Kanske kan jag rent av vinna ett också, säger Jenny med ett skratt.

När vi pratades vid 2013 sa du att en körlicens inte var aktuell, vad säger du om den kommentaren nu?

– Haha, ja du. Den får jag nog ta tillbaka då.

Nästa start för Pine Touch är nu på måndag på Axevalla. Blir det en ny seger då?

– Gärna för mig! Samtidigt chansade vi lite när vi anmälde. Han står på start i ett stayerlopp (3140 meter) och möter några tuffa hästar på tillägg. Men helt borta är ”Tallen” inte.

Utöver nämnda hästar, har ni någon individ i stallet som lovar lite extra?

– 3-årige Simb Triumph verkar vara en fin typ. Han kan bli något, tror jag.

Loppkörning i all ära, det är trots allt hemma på gården som Jenny lägger ner merparten av sin tid.

– Jag lämnar Tiger på dagis vid åtta på morgonen, sen är det full fart fram till tre då jag hämtar honom. Då får han vara med lite på ett hörn, innan vi är färdiga.

Fullt upp med andra ord?

– Ja. Men samtidigt älskar jag det här. Nu har vi varit på lite skidsemester i Norge och laddat batterierna. Både jag och Thomas ser fram emot 2018.