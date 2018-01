Kan bli ett lag i seriespel

Fotboll

Alingsås FC kämpar vidare i jakten på kompletta trupper säsongen 2018. Och enligt klubbchef Joakim Larsson är det inte säkert man kommer ha två lag i seriespel.

Allt medan konkurrenterna fyller på med spelare i sina a-lagstrupper, kämpar Alingsås FC med att få in nya namn i laget.

– Vi är just väldigt få tjejer i de båda trupperna, just nu för få för att spela i två divisioner. Men samtidigt har vi en hel del skadade som är på väg tillbaka, några som är ute och reser och en del som ska komma in på provträning. Vi har lite is i magen och följer utvecklingen just nu, säger Larsson.

Så det kan alltså bli så att ni bara har ett lag i seriespel kommande säsong?

– Det är ett alternativ, ja.

Men vad händer då med tränarna för exempelvis akademilaget?

– Det är något vi får diskutera då, men vi vill gärna behålla de tränare vi har och vara en fortsatt attraktiv förening. Tyvärr för vår del har vi inget att falla tillbaka på som visar tidigare meriter, när vi rekryterar spelare. Just nu drar exempelvis Kungsbacka många blickar till sig, vi har ju tappat sex startspelare dit. Dom har helt klart en satsning som många tjejer tror på.

Kan det inte bli så att ni har för mycket is i magen? Att ni väntar för länge?

– Nej det tror jag inte, vi har en lång lista med tjejer som vi för en dialog med och den är tillräckligt lång för att ha is i magen. Samtidigt jobbar vi hårt med andra saker runtom. Vi har precis flyttat in i våra tillfälliga lokaler på NIU-gymnasiet och lämnat in bygglovet för Mjörnvallen, samt kommit överens om en hyra där nere.

Finns det en risk för att ni inte har något lag alls i spel?

– Nej, vi har tillräckligt med tjejer för ett lag i seriespel, det är inga problem. Det handlar om huruvida vi kommer ha två lag i seriespel eller inte, just nu. Huruvida vi ska spela fotboll eller inte ska inte ifrågasättas.

Alingsås FC har länge hoppats att deras satsning, med ny förening helt för elitsatsande tjejer, ska locka nya namn. Men just nu är så inte fallet, medger Joakim Larsson.

– Se på exempelet med Kungsbacka. Det finns en liten flockmentalitet kring spelare, där plötsligt ett alternativ framstår som starkast och då ska alla hoppa på tåget. I vårt fall känner ju flera av spelarna Mikael Prodér i Kungsbacka, och har en god relation med honom.

Är ni förvånade över att ert koncept inte lockat fler än?

– Vi är såklart besvikna över att ha förlorat så många spelare. Vi hade hoppats på större klubbkänsla och att fler skulle vilja lägga ner jobbet för att ta oss tillbaka. Tyvärr var många inte beredda att göra det och i slutändan är det upp till varje individ att ta det beslutet.

Har ni någon tidsplan för när ni tar beslut kring hur många lag ni ska ha i spel?

– Det har vi inte fattat något beslut om än. Det blir snart men exakt när kan jag inte svara på.

