”Jag följde mina drömmar”

Gästbloggen

NELLIE BÄCK STERKI

Ålder: 21 år

Bor: Göteborg (tidigare alingsåsare)

Gör just nu: Studerar på Wendelsberg teater och skolscen. Har även varit med och regisserat Sound of music i AMTS uppsättning Musikalafton at the movies.

Nellie Bäck Sterki, uppvuxen i Alingsås och fortfarande engagerad i Alingsås Musikteatersällskap, bloggar den här veckan om sin väg till det hägrande skådespelaryrket.

Måndag 15 januari

Från en sjuårings musikaldrömmar till att nu ha teatern i fokus, del ett.

När jag var sju år såg jag min första musikal, Little shop of horrors, som sattes upp av AMTS. Redan då insåg jag att det var på scen jag ville stå.

Jag har alltid varit en person som älskar att sjunga och dansa, jag brukar kunna referera till ABBA-låten Tack för alla sånger (Thank you for the music): ”Jag kunde dansa långt innan jag lärde mig gå, och mamma har sagt jag sjöng innan jag fyllde två.” För ungefär så har det varit för mig. Som liten hade jag alltid uppträdanden för både min klass och familj, så ofta som jag kunde, helst varje dag om jag fick bestämma. Det var som att jag hittade mig själv i musiken och dansen, nästan som att jag hade lättare att uttrycka mig på det sättet.

Jag började och ta danslektioner vid fyra års ålder, började i flera olika körer och några år senare började jag med sånglektioner. Så jag hade fullt upp med det jag älskade varje dag. Som liten gick jag på Lendahlsskolan, vilket är en väldigt musikalisk skola, senare började jag på Östlyckan och var med i kabaréerna som sattes upp där, uppträdde på morgonsamlingarna, ja jag tog alltså varje tillfälle jag fick som ni kanske börjar förstå. När jag skulle börja gymnasiet så valde jag mellan estet dans och estet musik, det blev musik för att jag tänkte att det var lättare att ta danslektioner utanför skolan än att få så mycket utav musiken som jag skulle få på estet.

2013 kom jag med i AMTS uppsättning Julshowen och därefter var jag med i flera produktioner. AMTS har gjort så mycket för mig, för det första så är det en sån galet bra gemenskap, och för det andra utvecklades jag väldigt mycket genom att vara med i de olika uppsättningarna. Jag följde mina drömmar och sökte till olika musikalskolor och kom in på Show och Musikal som var en ettårig utbildning i Markaryd och jag började på den utbildningen 2015.

Det här är första delen utav hur det konstnärliga började för mig, resten får ni läsa i morgondagens blogginlägg.

Kram

Nellie

