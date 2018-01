Rasistiska uttalanden av läkare

Hela området

En patient med utländsk härkomst anmälde 2016 en hyrläkare på en vårdcentral i AT:s spridningsområde för trakasserier.

Patienten gjorde inspelningar och det läkaren säger anser Västra Götalandsregionen (dåvarande arbetsgivare), som chockerande rasistiska. Samarbetet med läkaren avslutades helt.

Det är Nyhetsbyrån Siren som plockat fram historien ur en anmälan som gjorts till DO, diskrimineringsombudsmannen. Patienten hade under besök på vårdcentralen gjort två bandinspelningar i samtal med läkaren, som skickats med i anmälan till DO.

Patienten upplevde sig kränkt. Läkaren sa bland annat, ”Du beter dig inte som en vanlig patient, du beter dig som en utländsk människa”. Vidare fick patienten höra, ”Detta förstår alla infödda skandinaver och nordeuropéer, men så fort man kommer utifrån så pratar ni och lyssnar inte på vad vi säger”. Läkaren uttalade sig också negativt om utrikesfödda personer i allmänhet.

Västra Götalandsregionen som anlitat hyrläkaren har yttrat sig till DO. De har tagit del av handlingar och lyssnat igenom bandinspelningarna. Kritiken från regionen mot läkarens agerande är inte nådig. De anser att uttalandena är chockerande rasistiska och helt oacceptabla.

