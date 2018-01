Så ska det byggas vid Johannedal

Vårgårda

70 nya lägenheter och 2700 kvadratmeter för verksamhetslokaler.

Det kan bli möjligt efter att kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för att möjliggöra utbyggnad i området Johannedal i Vårgårda

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra samråd för detaljplanen över bygge vid Johannedal.

Detta pågår mellan 10 januari och 7 februari och evetuella synpunkter ska vara inne den 7:e februari. Har man inte framfört sina synpunkter eller åsikter innan detta datum kan man förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Johannedal ligger i centrala Vårgårda mitt emot Netto som ligger på andra sidan järnvägen. I området finns gamla Johannedalsskolan och en stor del av ytan upptas av gräsmattan som ligger runt skolan.

Vårgårda Tryckeri Holding AB har lämnat in ansökan om planändring avseende fastigheten. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av nya byggnader för verksamheter, kontor och bostäder. Tryckeriet avser ta delar av lokalerna i anspråk för den egna verksamheten.

Planförslaget redovisar totalt cirka 70 lägenheter och runt 2700 kvadratmeter verksamhetslokaler. Förslaget är att det i norr placeras en L-formad byggnad som skärmar av mot järnvägen. Byggnaden blir i sex våningar där den är som högst och i övrigt fyra våningar och en indragen femte våning mot Västra stambanan.

Flygeldelen av huset trappas ner till tre våningar. I söder föreslås att två lägre hus placeras i vinkel utmed Rosendalsgatan och Kempegatan. Dessa blir tre våningar.

I samband med planläggningen har Vårgårda kommun för avsikt att säkerställa ett offentligt stråk mellan stationsområdet och Kyllingsån, samt möjliggöra en utbyggnad av pendelparkeringen intill stambanan.

Verksamheten som i dag bedrivs i den före detta Johannedalsskolan, som ligger på området, kommer att fortsätta som tidigare. Planförslaget beräknas vara ute på samråd under första kvartalet 2018 och sedan på granskning under andra kvartalet. Och under det tredje kvartalet 2018 beräknas att planen blir antagen.

Projektet förväntas stå klart tio år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.