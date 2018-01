Snart premiärdags för AMTS

Alingsås

I kväll genrepeterar AMTS föreställningen Musikalafton 2018 – at the movies, och i morgon, fredag, är det dags för premiär på Palladium.

– Det är ett spännande moment nu, när man repat sedan september, att äntligen få visa upp det inför publik och se hur de upplever allting, säger Lina Kron, producent.

I Musikalafton 2018 – at the movies bjuder Alingsås Musikteatersällskap på favoriter ur musikalerna Sound of music, Witches of Eastwick, Cats och Across the universe.

– Det är en väldig blandning i år. Sound of music är ju en klassiker, där nog många känner igen låtarna. Witches of Eastwick är lite annorlunda, men så rolig och fartfylld, och så kommer Cats ned mycket härlig dans och musik man känner igen. Och sist men inte minst Beatles musik i Across the unvierse. Jag skulle säga att det är en härlig känslovåg med den röda tråden att alla musikalerna blivit film, berättar Lina.

Runt 50 personer, ensemble och produktionsgrupp, är involverade i föreställningen. För producenten Linas del finns inga scennerver med i bilden inför premiären i morgon, men nerver finns det allt ändå.

– Man vill att ensemblen ska prestera och att publiken ska kunna se det man själv ser i dem, för de är så himla duktiga! Så jag är mest nervös för vad publiken ska uppleva, säger Lina.