Svar till ”Osanningar om kommundirektören” samt ”Jag är inte rädd för Susanne Wirdemo!”

I en av insändarna kan man läsa ”Likt en trollfabrik upprepas nu lögnerna tills det blir det en sanning.”

I detta kan man bara hålla med, det är svårt att veta vad som är sant av vad som skrivs. Ska man tro på allt man läser? Det är svårt att värdera alla insändare, veta vad som stämmer och vad som anpassar för att följa ens egen eller någon annans agenda.

Gällande det man skriver om Visions inställning och Kristina Timdahl där man säger ”Hon borde förstå att hon är en av krafterna som jobbar för att bevara den osunda kulturen”, så är det upprörande.

Vill man granska riktiga fakta och se vem som gör vad och står för vad så är det inte svårt. Allt är ju protokollfört någonstans och går att leta reda på. Kan vi få se exempel på ovan nämnda anklagelse mot Kristina och Vision? Sen kan man ju tycka att när man skriver som ”Medarbetare på Kommunledningskontoret” och anklagar någon på detta vis nämnd vid namn så borde man kunna skriva under med sitt eget namn, men jag förstår att man inte gör det.

Angående detta;

”En rimlig kultur är att man pratar med varandra. Men nu piskar Vision upp stämningen så att anställda kontaktar facket i stället för att prata med varandra. Krav på MBL på allt från internkontroll till minsta upphandling av konsulter. Kollegor i andra kommuner skakar på huvudet när de hör vad som MBL:as i Alingsås. Vision driver en konfiktlinje som är unik bland västsvenska kommuner.”

Så finns det nog en rimlig förklaring till vad som förhandlas i MBL och inte. Vi kanske snart får se en artikel i AT om alla avsteg mot förhandlingsordningar och MBL-brott som varit under 2017?

Vi kanske även får se en sammanställning på alla skadestånd som getts till de berörda fackförbunden under 2017 efter dessa brott mot samverkan? Kanske också en sammanställning på alla medarbetare som fått avgångsverderlag i olika former under 2017, och varför?

Det fackliga arbetet är inte något fritt valt vuxendagis. Det finns samverkansavtal som reglerar hur arbete ska utföras och vad som kan eller ska förhandlas, både från fackens sida och arbetsgivarens. Min övertygelse är att alla fackförbund i Alingsås Kommun lever upp till dessa avtal och gör så gott man bara kan.

Motbevisa mig gärna, men gör det med fakta.