Två långväga handbollsälskare

Vill man utvecklas inom sin sport måste man ibland göra vissa uppoffringar.

Som att flytta hundratals mil till en ny stad, exempelvis.

Så kan det bli för Tim Bergström och Linus Johansson.

Under NIU-uttagningarnas första dag i Estrad är det inte så konstigt att några av de hoppfulla sökande är lite sega i benen. Men två killar har anledning att vara lite segare än andra, då Tim Bergström och Linus Johansson rest från Kiruna för att visa vad man går för.

– Intrycket jag fick är att Alingsås verkar vara ett väldigt trevligt ställe. Vi hann inte se så mycket av staden mer än centrum. Vi var på Storken bland annat, säger Tim Bergström när han ”bara” har fyra och en halv timme kvar på nattåget hem till Kiruna igen.

Till vardags spelar han för Kiruna HK och har haft handbollen som sin sport sedan fem-sex år tillbaka.

– Jag är niometare, mest till vänster, säger den långa norrbottningen blygsamt.

Hur är ni som lag i Kiruna HK?

– Vi är ganska bra sett till lagen från Norrbotten men inte lika bra jämfört med resten av Sverige.

Eftersom du söker till NIU-gymnasiet för handboll antar jag att du vill mycket med din sport?

– Jo men så är det, plus att jag också vill ha en bra utbildning. Det finns ett handbollsgymnasium i Kiruna men förutsättningarna jämfört med Alingsås är inte alls samma. När jag kollade runt på skolor kände jag att Alingsås var den klart bästa och där skulle jag få en mycket bättre utbildning än här.

Hur gick uttagningarna tycker du?

– Rätt så bra faktiskt. Det var lite segt att komma igång men det kändes bättre och bättre och jag fick sätta någon boll i mål under matchspelet också.

Är du beredd att flytta 150 mil för att få spela handboll?

– Absolut! Det är inga problem, jag sökte faktiskt till Ystad också och det är ju ännu längre bort, så det är inga bekymmer.

Tims klubbkamrat Linus Johansson har en lite annan roll på handbollsplanen.

– Jag har spelat handboll i Kiruna HK sedan jag var sex år och är vänsterhänt som spelar på högernio eller högersex. Egentligen känner jag mig bekväm på båda positionerna men nu i Alingsås var det lite mer fokus på vänsterkanten.

Hur tycker du att det gick under uttagningarna?

– Väldigt bra faktiskt, lite bättre än väntat. Det var inte så att jag tvivlade på att jag skulle göra bra ifrån mig men det flöt liksom på hela tiden i både anfallspel och försvarsspel.

Hur kommer det sig att du vill till Alingsås?

– Dels har jag hört bra saker om utbildningen här, dom har bra instruktörer. Sedan styrs det mycket av mitt gymnasieval. Jag vill plugga ekonomi juridik och det finns inte i Kiruna, så därför passar Alingsås bra.

Är du inte orolig över en eventuell flytt?

– Nejdå, inte alls. Jag har aldrig haft några problem med att vara ensam och varit van vid att resa själv. Sedan är jag väldigt social som person och har lätt att snacka med folk.

Så vad säger magkänslan? Får du en plats?

– Jag tror det kan gå bra faktiskt, det tror jag. Jag har även Skövde som ett alternativ om inte det löser sig med Alingsås, men det är hit jag vill mest.

