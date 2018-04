”Ger mig själv en klapp på axeln”

Gästbloggen

ANNA LARSSON

Ålder: 18 år

Bor: Alingsås

Familj: Mamma, pappa, storebror, hund

Gör: går andra året på Hotell och turism, Aniaragymnasiet, Göteborg

Reseblogg för skolan: nouw.com/aniaraintheuk

Alingsåstjejen Anna Larsson praktiserar just nu på ett stort hotell i England och bor i en engelsk familj. Hon bloggar här hela veckan om sina upplevelser.

Söndag 1 april

Hej på er allesammans. Idag är det sista dagen för mig att blogga för AT, och även början på min sista vecka här i Portsmouth. För att sammanfatta lite kort vad denna resa givit mig än så länge så kommer här en lista:

1. Bättre engelska. Ja det hade ju varit konstigt om denna resan inte inneburit detta… Jag har lärt mig så otroligt mycket nya ord och nya sätt att prata på – och inte ska vi glömma den brittiska accenten på engelskan!! Den är ju fantastisk!

2. Självständighet. Hemma i Sverige bor jag tillsammans med min familj och det blir lätt att mina kära föräldrar och brorsan hjälper mig med grejer som jag egentligen klarar av själv (hehe typ skjutsar mig till kompisar, stallet mm. TACK förresten!) Under denna resan har jag fått klara mig helt själv utan deras hjälp och det har på något sätt fått mig att inse att jag faktiskt kan göra saker utan att be folk om hjälp. Man kan om man vill!

3. Självförtroende. Ursäkta uttrycket – men jäklar vad grym jag är som nästan är klar med 6 veckors praktik i ett land jag aldrig besökt innan?! Efter dessa veckor kan jag med glädje ge mig själv en (eller flera) klapp på axeln och säga ”bra jobbat Anna”!

Jag måste även få tacka min familj, min släkt och mina vänner för allt stöd jag fått under min tid i England. Det har inte varit enkelt varje dag, men med er kärlek och ert stöd så klarade jag det! TACK!

Även ett stort tack till AT och alla ni som läst under denna veckan jag gästbloggat! Är det kanske någon gymnasiesökande som är sugen på att göra samma resa som jag gjort nu? Kika gärna in på www.aniaragymnasiet.se för mer information om skolan, programmen och allt skoj vi har för oss om dagarna!

TACK OCH HEJ!

Lördag 31 mars

Trevlig helg och Glad påsk på er där hemma i Sverige! Idag är det ännu en dag på praktiken för mig. Idag är det mycket att göra på hotellet och det ska bli fantastiskt kul!

Jag kom på att jag glömt berätta om staden jag har min praktik i, nämligen Portsmouth. Portsmouth är en hamnstad i södra England med cirka 200 000 invånare. Staden erbjuder det mesta man kan tänkas önska sig – klädaffärer, restauranger, universitet, härliga människor och mycket mycket mer.

En av de unika saker Portsmouth har är pirer. Det finns två stora pirer som används både till spelhallar och restauranger. Det hela har en väldigt brittisk känsla kring det! Pirerna har jag och mina klasskompisar besökt en hel del under vår tid här.

Fredag 30 mars

Oj oj oj, nu går dagarna snabbt här i England. Idag är det endast åtta dagar kvar här och sedan är jag tillbaka i Sverige och Alingsås. Det har inte varit helt enkelt under dessa veckor här. Jag saknar min familj och vänner och min hund där hemma. Men det har också varit skönt att vara utan allt man är van vid, jag slår vad om att jag kommer uppskatta allt så himla mycket mer när jag kommer hem igen!

Här i Portsmouth delar jag sovrum med min klasskompis Hannah och det går superbra! Den ena smutsar ner och den andra plockar upp (nämner inte vem som gör vad… Men ni som känner mig vet hur det är…) Vi bor i alla fall i en värdfamilj som består av ett äldre par som bott här i Portsmouth i 40 år och de har varit värdfamiljer i cirka 10 år, så dem har bra koll på oss.

Vårt hus är ett av alla radhus på en gata där alla hus ser likadana ut – snacka om att jag gick fel första veckan, Haha! En annan knasig grej med husen här det är att de inte verkar ha så värst mycket isolering… De använder sig av heltäckningsmattor istället – vilket är skönt som omväxling från i alla fall mitt hem i Alingsås. Men oj så kallt det kan bli!

Men en del saker som jag kommer uppskatta mer där hemma nu efter denna resa är: trägolv (hur skönt att kunna städa och se att det blir rent? Just nu är det ett litet problem här..) pappas hemlagade mat (HUR gott är det inte med riktig och hemlagad mat) och varmvatten i duschen (Det har en tendens att ta slut precis innan jag ska duscha, jaja jag blir pigg efter en dusch iallafall!

Denna resan har inte alltid varit enkel, men jag är så glad att jag tog chansen att åka ut på detta äventyret! Dessutom mycket roligt att få ha med er på denna resa också! Imorgon kommer det ett nytt inlägg, Ha de gott!

Torsdag 29 mars

Dagarna går fort här i England och idag var det tråkigt nog dags för mina föräldrar att åka hem till kalla och snöiga Alingsås igen. Men sicka fantastiska dagar vi haft här, vi har promenerat, ätit gott och bara umgåtts. Det var skönt att äntligen få vara med dem igen. Även ett stort tack till min storebror Jakob och till mormor Inga-Lena som tagit hand om min hund under dessa dagar som mamma och pappa varit hos mig. Det betyder massor!

I morgon är det dags för praktik på Marriott igen. Det ska bli skönt att komma in i rutinerna igen, det har dock varit väldigt skönt med ledighet nu i några dagar. Under morgondagen är det mycket att göra i och med att det är påskhelg och att många väljer att bo över på Marriott när de är i trakterna för att hälsa på vänner och familj. Dessutom så ska lobbyn pyntas med påskpynt och påskgodis ska ges ut till barnen som bor på hotellet.

När det är så pass mycket gäster som kommer bo över hos oss under påsk så är det mycket viktigt att alla anställda är peppade och förberedda för vad som komma skall. Alla som jobbar på Marriott (inklusive jag) har fått genomgå en brandutbildning som handlar om hur man skulle hantera en brand. Den utbildningen handlade bland annat om vilka slags brandsläckare man använder till vad. Vi har även fått genomgå andra utbildningar som handlar om säkerhet både för oss som arbetar på hotellet och även för dem som bor över hos oss. Jag tycker att det är mycket bra att dessa utbildningar finns och att det är ett krav för dem som arbetar på hotellet att göra dessa. Vem vet, den utbildningen kanske hjälper just den individen senare i livet? Gott med en tankeställare en sådan här vanlig torsdag!

Ha det gott tills vi hörs i morgon!

Onsdag 28 mars

Hej allihopa! Nu är det onsdag redan, tiden går när man har roligt – visst? Idag har jag varit ledig från jobbet på grund av att mina föräldrar är här på besök och vi har massa skoj planerat. Vi ska bland annat promenera längs havet från de olika pirarna som finns här och så ska vi också avnjuta en afternoon tea på mitt favoritställe här i Portsmouth!

Jag har tänkt på en grej här under min tid här i England, och det är vänligheten som alla britter visar. Det är inte bara ett ”thank you” om man hjälper någon utan det är mer ”thank you so so so very very much”… Det kändes väldigt överdrivet till en början men nu har jag vant mig och börjar tycka det är konstigt om det är någon som inte tackar innan de beger sig iväg. Till exempel på bussen på morgonen, vem blir inte glad av ett glatt ”good morning” från busschauffören när man kommer på bussen och är som tröttast? Det sätter en extra guldkant på vardagen med en sådan liten kommentar. Kanske skulle vi alingsåsare ta efter engelsmännen också börja hälsa tillbaka till busschaufförerna på morgnarna och sedan tacka dem innan vi kliver av? Jag slår vad om att de skulle bli glada och uppskatta det riktigt mycket! Vår stad hade säkerligen blivit mer positiv och vänlig, och vem hade inte tyckt om det?

En annan sak som jag tänkt på är hur olikt Alingsås och Portsmouths klimat är för tillfället. Hemma i Alingsås har snön kommit tillbaka, medans i Portsmouth är påskliljorna nästan överblommade. Det är fantastiskt fint vårväder här och britterna verkar uppskatta det ordentligt mycket… De går redan nu runt med shorts och det är enbart cirka 12 grader varmt, men som jag nämnde innan – det är de små sakerna som gör skillnad!

I morgon hörs vi igen och då blir det mer information om min praktikplats!

Ha de gott!

Tisdag 27 mars

Ännu en dag här i Portsmouth. Dagarna rullar på för det mesta och idag arbetar jag från 12.00 till 20.00 så ett relativt långt pass är framför mig. Det roligaste händer dock efter jobbet idag – mamma och pappa kommer och besöker mig i England några dagar vilket ska bli roligt. Jag har saknat dem så mycket.

Hur som helst, back to work! Idag blir det en stressig dag på jobbet i och med att vi har över hundra nya gäster som kommer och ska checka in idag, samt ungefär densamma summa som ska checka ut. Jag har lärt mig hur datasystemet i receptionen fungerar väldigt fort så nu gör jag både check ins och check outs helt själv – det känns fantastiskt!

Jag kan faktiskt medge att det var lite läskigt i början med allt som hade med kundkontakten att göra, i och med att den för det mesta sker via det engelska språket. Men efter ett tag så kändes det mycket bättre, man lär av att göra – man kan inte kunna allt förrän man i alla fall försökt! Det roligaste jag vet på min praktikplats är när man checkar in svenska gäster och pratar svenska med dom. Haha, ni skulle se deras ansiktsuttryck! Det är som att de just vunnit på lotto!

Såhär ser ett ungefärligt schema ut för mina dagar i receptionen på Portsmouth Marriott Hotel

12.00 – start

12.00-14.00 utcheckningar

14.00-20.00 incheckningar

Det är dock inte bara in- och utcheckningar som ska göras under en arbetsdag, utan det är så mycket mer! Vi svarar i telefonen, gör beställningar för roomservice, fixar välkomstkort och presenter till VIP-gäster, vi hjälper också gäster med deras frågor och funderingar och ringer en och annan taxi…

Alltså för att göra en jämförelse så är mitt jobb i receptionen på Marriott relativt likt mitt extrajobb på Alingsås Turistbyrå. Det är mycket kundkontakt, samtal och fantastiska kollegor! Mer kan man inte önska sig!

Måndag den 26 mars…

Det datumet har aldrig betytt något speciellt för mig, men nu symboliserar det en hel del i mitt liv. Idag har jag varit i Portsmouth, England på min praktik i över en månad. En månad av engelsktalande och halvfabrikatsmat. En hel månad av nya erfarenheter och lärdomar som jag kommer ha nytta av hela mitt liv. Men nu kanske ni undrar vad det egentligen är jag gör här i England? Här kommer svaret!

Genom min skola vid namn Aniaragymnasiet, som ligger i Göteborg, så har jag fått möjligheten att åka till Portsmouth, England för att ha min praktik. Ansökningsprocessen till att åka på utlandspraktik började i höstas och pågick ända fram tills årsskiftet. Det var ansökningsbrev som skulle skrivas, intervjuer med lärare på skolan, även rekommendationsbrev från tidigare arbetsplatser var meriterade. I ansökningsbrevet fick vi skriva och berätta hur vi skulle klara oss i sex veckor, utan föräldrar vid vår sida, i ett främmande land och med nya utmaningar.

Vi fick även göra språktest via Erasmus+ som innebar en nivå på vårt sätt att kommunicera på det engelska språket. När vi kommer hem så ska vi göra ett nytt sådant test, för att se om och hur mycket vi utvecklat vårt sätt att skriva, tala och förstå engelska. Vid årsskiftet fick jag i alla fall reda på att jag blivit antagen att åka på utlandspraktik tillsammans med mina tre klasskompisar, jag blev så otroligt glad!

Redan vid årsskiftet började jag förbereda mig inför denna resan… Jag började prata engelska hemma med mina föräldrar och storebrorsan, det var inte alltid det enklaste att få med familjen på detta – men jag är så otroligt glad över allt stöd jag fått av dem.

Utöver mina försök till att förbättra min engelska så köpte jag presenter till min värdfamilj och började göra research om hotellet jag skulle vara på, och inte visste jag då att det skulle bli så här bra. Jag har nämligen min praktik på Marriott Hotell i Portsmouth som är ett 4-stjärnigt hotell i världsklass. Jag hade inte kunnat vara nöjdare med min placering där!

