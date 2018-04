”En fantastisk och smärtsam upplevelse på samma gång”

Längdskidor

Tänk dig att åka 22 mil på skidor i tuff och krävande fjällmiljö. Precis det gjorde Henrik Andersson från Skogsbygden i Nordenskiöldsloppet.

– Det var en fantastisk och smärtsam upplevelse, säger han med ett skratt efter äventyret i Jokkmokk med omnejd.

45-årige Henrik Andersson har tidigare åkt såväl Vasaloppet som öppet spår. Men i år kände han att det var dags för en ny utmaning.

– Jag hade hört talas om Nordenskiöldsloppet, och lockades främst av den miljö som loppet genomförs i, säger han till AT-sporten.

Blev det som du hade tänkt dig?

– Ja, absolut. Tyvärr så snöade det en del, vilket gjorde att det var ganska tungt i spåren. Men jag hade bra fäste och det påverkade inte mig jättemycket. En annan nyckel till framgång var att jag gick ut lugnt och fint. Dessutom svarade kroppen bra under hela loppet, även om jag såklart var rejält trött mot slutet. Konstigt vore väl annars, säger han.

Henrik korsade mållinjen på 17 timmar och 10 minuter, och med den notering slutade Andersson på en imponerande 40:e plats bland 400 löpare.

– Jag hade som mål att klara av loppet på 20 timmar, och det blev 17. Då måste jag vara nöjd.

Om du jämför Nordenskiöldsloppet med Vasaloppet, hur låter det då?

– Det är ett helt annat stresspåslag. I Vasan trängs man med tusentals andra löpare, här körde jag ensam de sista 16 milen. Då hinner man ju med att njuta av den fantastiska miljön i fri natur på fjället. Bland annat körde vi på sjöisar, vilket var otroligt häftigt.

Henrik berättar också att han under loppet drack rejält med energidryck. Dessutom blev det tre större måltider.

– Det var två pastarätter och en portion köttsoppa under vägen. Plus då flera liter Red Bull, som ju är huvudsponsor till loppet.

Kan du tänka dig att göra om det?

– Det var jätteroligt, och allt som allt ett fantastiskt arrangemang. Men nu har jag gjort det och det räcker för mig. Det där överraskningsmomentet som man möts av på fjället får man bara en gång.

Hur mådde kroppen efter målgång?

– Jag var ordentligt mörbultad i armar, ben och rygg. Det var först på tisdagen som jag kände mig någorlunda okej.

Vann loppet gjorde norrmannen Andreas Nygaard på tiden 13.25.