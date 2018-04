Alingsås kulturhus och bibliotek i händerna på vandalister

Alingsås

Kulturhuset med bibliotek och konsthall har vad man kallar ”meröppet” fram till kl 22.00 varje dag. Detta trots att man nästan dagligen hittar sönderskurna möbler, ölburkar, pizzakartonger, skräp och annat onämnbart överallt i huset. Vattenfasta pennor har använts för att rita obsceniteter på väggar och möbler.

Polis, fältassistenter och väktare räcker inte till för att stävja problemen med det stora antalet minderåriga som olagligen tar sig in i huset efter stängningsdags. Huset har blivit ett uppehållsrum för ungdomar som har gjort lokalerna till sina vardagsrum utan respekt för biblioteksbesökare som önskar studera eller läsa. Ordentliga vuxna berättar att de blivit hotade och trakasserade för att de vägrat släppa in ungdomarna som stått och tryckt på dörren för att komma in.

Huset som totalrenoverades och fick nya vackra möbler 2016 har efter två år blivit så fördärvat att man tar sig för pannan. Vad tänker nämnden göra åt detta?? Nämnd och ledning bör fatta beslut att experimentet med ett meröppet kulturhus inte fungerar.

Ha öppet med personal på vardagar till kl 20.00. Det räcker. Ge också ungdomarna en lokal i centrala stan där de kan mötas och umgås, gärna med personal som stöd och som kan ge alternativa sysselsättningar.