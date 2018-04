Filipsson: ”Fullt rimligt med polisanmälan”

alingsås

– Det är fullt rimligt att göra en polisanmälan.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M), som också försvarar avskedandet av ABC-trion Thordmark, Gustafsson och Byström.

– Att en polisanmälan är gjord innebär inte att man är dömd, men att man ser att det finns fog för en anmälan, säger Daniel Filipsson och fortsätter:

– Det är fullt rimligt att man gör polisanmälan då kommunen funnit misstänkta oegentligheter.

Han vill själv inte kommentera de olika kvitton som ligger till grund för polisanmälan och som sägs visa att två av de anmälda personerna har gjort privata inköp för kommunens pengar. Men Filipsson påpekar att det har saknats kvitton i den kommunala redovisningen, kvitton som kommunen nu har fått från Ica.

Filipsson säger också att det ”definitivt inte är tillåtet” att en lokal företagare får åka på kurs på kommunens bekostnad, trots att kursen redan var betald för kommunanställda som lämnade återbud och pengarna inte gick att få tillbaka. Det är den saken som är anledningen till polisanmälan mot tidigare handelsutvecklaren Joakim Gustafsson.

Kommunstyrelsens ordförande konstaterar att ABC-trion har brustit så allvarligt i sin tjänsteutövning att det är fog för avsked.

– Det är avstämt med extern advokat, säger Filipsson.

Han framhåller också att det som väger tyngst för honom som folkvald politiker är att ”skattepengarna används på ett lagenligt och korrekt sätt”.

– Jag har ett ansvar gentemot alingsåsarna att agera, säger han.

AT sökte kommundirektör Susanne Wirdemo under hela fredagen. Hon har inte varit anträffbar. I kvällstidningen GT avvisar hon emellertid kritik från den sparkade näringslivschefen Magnus Thordmark och hävdar att hon tidigt uppmanade honom att sätta sig in i regelverken vad som gäller för den här kommunen och kommunalt arbete.

I ett brev till de kommunanställda, på kommunportalen på internet, skriver hon bland annat följande.

”Vid en noggrann genomgång kommer vi inte till andra slutsatser än att det handlar om inköp som kan/ska definieras som privata och inte är relaterade till kommunala sammanhang över huvudtaget.”

”Privata inköp på skattebetalarnas bekostnad skadar förtroendet för oss alla som är anställda i Alingsås kommun.”