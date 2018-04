Hårda vinklingar eller mer nyans?

Alingsås

Kritiken mot Alingsås kommunledning är massiv i Alingsås tidning. Sedan i januari har artikel efter artikel avlöst varandra. Den efter den andra aktören har lyfts upp. För allmänheten är det nog väldigt svårt att förstå vad som händer.

Vi är flera medarbetare på kontoret som inte känner igen igen oss. I AT 10/4 kunde man läsa ytterligare en artikel från en AT-reporter som med tydlighet väljer att vinkla sin text. Delar av kommunchefens information till kontorets personal väljs ut men helheten undviks. De brottstycken som kommer med används enbart som utgångspunkt för negativ vinkling.

Men låt oss hjälpa till att skapa en mer nyanserad bild. Kort bakgrund är att AT haft en artikel om kontakterna mellan en politiker och en tjänsteman på ABC i nättidningen i söndags (8/4). Som en reaktion på AT:s artikel skrev sedan Susanne Wirdemo på kommunens intranät följande (9/4):

1) Kommunchefens val var att efter hon fick information om kontakterna mellan tjänstemannen och politiker var att vänta in måndagen för att prata med berörda. Istället gick politikern ut i AT, utan dialog med kommundirektören.

2) Vad gäller politikens kontakter med personal kan bara sägas att det är varje individs ansvar att hålla sig till beslut, avtal och annan formalia som bör styra vårt agerande. Det är lätt att låta känslor eller personlig vinning ta över när möjlighet ges. Vi tjänstemän måste dock alltid utgå ifrån principer som bör styra vårt förhållningssätt mot omgivningen, dit hör även politiken. För att undvika att bli brickor i ett politiskt spel bör vi hålla på formaliteter och demokratiska beslut. I annat fall riskerar vi hamna i tråkigheter som vi tjänstemän alltid får betala priset för.

3) Vi som offentlig arbetsgivare måste enbart utgå ifrån fakta och inget annat. All fakta i ABC-målet är granskat av erfarna advokater innan vi agerat.

4) Samtliga tre medarbetare på ABC fick besked personligen av kommunchefen onsdagen den 15 november 2017 om uppkommen situation. Det innebar konkret att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gett kommundirektören i uppdrag att inleda dialog med ABC-chef med anledning av att politiken tappat förtroendet för hans möjlighet att hantera sitt uppdrag.

5) Vid avstämning med kommunstyrelsens presidium framgick att Alingsås kommun skulle verka för en personlig överenskommelse med respektive berörd part vid ABC. Därför erbjöds vid de fackliga överläggningarna den 13 december 2017 16 till 32 månadslöner per person i ersättning för att vi i samförstånd skulle avsluta de arbetsrelaterade relationerna. Antal månader som erbjöds följer LAS rekommendationer. Dessa erbjudanden förkastades av motparten. Istället mottogs motkrav via advokatfirma motsvarande ytterligare 12-15 månadslöner per person. Det skulle innebära full lön motsvarande 2,5 respektive 4 år för ABC-medarbetarna, vilket förkastades omedelbart av kommundirektören.

6) Att granskningen och efterföljande redovisning av ABC följer fastställda principer, både externa och interna. Vår efterlevnad granskas av sakkunniga revisorer och rapporteras till kommunfullmäktige. Helt enligt regelverk och fullt transparent. En granskning gjord av ytterst kompetent personal vid kommunledningskontoret som tillsammans har vi över 100 års erfarenhet inom ämnet och har därmed kunnat prestera en säkerställd faktabaserad intern utredning utifrån bokförda poster.

Det är naturligtvis alltid er rätt på AT att få sista ordet på insändarsidorna. Göm er bara nu inte bakom att ni inte får till en direktintervju med Susanne Wirdemo. Vi har ju hittat massor av information. Så varsågoda AT, för läsarnas skull har vi hjälp er att klippa ihop lite utifrån samma information för att skapa en lite mer nyanserad bild.

Och vi har ett förslag till rubrik: ”Politikerna gav kommunchefen uppdraget att sparka ABC-chefen” eller varför inte ”Politikerna gav kommunchefen mandat att köpa ut ABC-medarbetare”. Intressant balans mot AT:s återkommande referat som ”Wirdemo söker med ljus och lykta fälla sina egna medarbetare” eller ”Vi är utsatta för är ett rent rättsövergrepp”. Borde det inte vara journalistiskt uppdrag att redovisa båda sidors ståndpunkter på ett begripligt sätt?