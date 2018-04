Mamma Mia vilken konsert

Vårgårda

Herrljungakören Viseversa står den 14 april åter på Kulturens scen i Vårgårda. Denna gång sjunger de ABBA-låtar.

Scenen delar de med kände saxofonisten Johan Stengård, som turnerat med ABBA.

AT besökte Viseversa när kören övade i Musikskolans lokaler i Herrljunga. Redan när dörren öppnades hördes välkända toner från en ABBA-hit. Under körledare Ingela Svenssons ledning var det ABBA:s genombrottslåt Waterloo de olika stämmorna i kören övade in.

Waterloo var den låt ABBA vann Eurovision Song Contest med 1974 i Brighton, Denna megahit är bara en i raden av hitlåtar som Björn Ulvaeus och Benny Andersson skrivit. Enligt uppgift har de haft runt 70 listettor och sålt över 400 miljoner album, så Viseversa har en diger låtskatt att välja ur.

Konserten har namnet Mamma Mia-hits. Medverkar utöver Johan Stengård gör även Ulf Esborn, som Viseversa samarbetat med tidigare.

På senare år har Viseversa samarbetat med kända artister som trumpetaren Magnus Johansson, sångerskan Anna-Lotta Larsson och multiinstrumentalisten Gunhild Carling.

Johan Stengård är en rutinerad musiker som spelat med många stora artister, bland andra Michael Bolton, Celine Dion, Tomas Ledin, Jan Malmsjö och Sammy Davis Jr. Och så har han turnerat med ABBA.

