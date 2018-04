Vårgårdas tränare slutar

Fotboll

Bara dagar innan seriepremiären väljer Tomas Östlund att sluta som tränare i Vårgårda IK.

Anledningen är hälsoskäl.

När AT pratade med Östlund under tisdagen för att få en kommentar kring lagets match mot IFK Skövde var han nedstämd.

– Jag har bland annat haft problem med blodtrycket och ska träffa läkare nu på eftermiddagen. Det enda jag vet med säkerhet just nu är att jag inte kommer att vara med mot Vänersborg FK på lördag. Sen får vi utvärdera efter det, sa han då.

Knappt ett dygn efter samtalet står det nu klart att Östlund inte kommer att fullfölja sitt kontrakt med Vårgårda IK.

Sportchefen Peo Häggström, som tillträdde sin tjänst för bara några veckor sedan, utvecklar hur dialogen varit mellan honom och Tomas:

– Läkarna har sagt till honom att ta det lugnt, och han är sjukskriven från sitt ordinarie jobb här i en månad i ett första skede. För Tomas och klubbens bästa har vi i samförstånd kommit överens om att avbryta vårt samarbete, berättar Häggström för AT.

Kom beskedet som en överraskning?

– Absolut inte. Vi har varit beredda på det en tid, och har jobbat med en plan b utifall en sådan här situation skulle uppstå. På kort sikt innebär det att Diyar Faraj över huvudansvaret med stöttning från Ronny Nordström och Mommo Abdulrahman.

Peo Häggström säger vidare att man just nu jobbar stenhårt för att hitta en ny tränare.

– Vårt mål är att hitta en långsiktig lösning, och ska träffa en kandidat redan i början på nästa vecka. Så här tätt in på seriestart är vi medvetna om det blir en stor utmaning, men vi hoppas såklart att vi ska hitta en lämplig ersättare till Tomas.

Kan du själv tänka dig att ta över?

– Nej, det är inte aktuellt. Jag fokuserar min på min roll som sportchef, även om jag såklart finns med som ett bollplank till Diyar och kompani.