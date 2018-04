En porrnyansering

Regionalt

(Replik på Kvinnjouren och Tjejjouren Olivias debattartikel ”Ett jämställt samhälle är porrfritt”.) Moralism är ordet, porr är temat. Om vi börjar med att packa upp den välkryddade beskrivningen av porr som förmedlades i kvinnojourens debattartikel. I första paragrafen görs det inte tydligt om skribentens hysteriska inledning beskriver porr i sin helhet eller just det som i artikeln beskrivs som ”gonzoporr”. Vilket gör det osagt om skribenten är så illa informerad om pornografins natur att allting faller under den mer extrema kategorin eller om det är just specifikt den extrema kategorin som utgör problembeskrivningen.

Men redan i första paragrafen tycktes det bli lite tokigt. Gonzoporr är en produktionsstil som präglats av amatörporren och som kännetecknas av en filmstil som ska påminna om ett förstapersonperspektiv hos tittaren. Att mena på att gonzoporr präglas av en större närvaro av våld eller förnedring – eller att förnedringen är det centrala – ser jag inget stöd för. Det tycks råda ungefär samma mångfald inom denna kategori som hos övriga. Vilket inkluderar allt från erotiskt kelande, förspel till mer extrema inslag.

Vad gäller pornografin i helhet så sker det också en förskjutning också åt ett annat håll. I takt med att filmutrustning och videodelnings-sajter är så vanligt förekommande så har amatörporren, fotad eller filmad, av helt vanliga par blivit vanliga inslag. Där helt vanliga medborgare visar upp sig eller har sex framför kameran, ofta på ett helt vardagligt och harmlöst sätt. För vissa är det en krydda i sexlivet att få positiv uppmärksamhet för ens produktioner och för andra, med lite mer kontinuerligt driv, blir det en ganska lättförtjänt extrainkomst.

Vad gäller debattartikelns användande av statistik känns det rätt tandlöst då en korrelation inte innebär ett orsakssamband. Att människor som inte förstår gränser och har en benägenhet att kränka andra människors frid också konsumerar mer extrem pornografi känns ju inte som något hårt slag mot pornografin som fenomen och produkt. Det kan ju vara den redan närvarande märkliga människosynen som influerar vissas pornografivanor. Samtidigt ska vi komma ihåg att mycket av attraktionen till pornografi eller erotik handlar om en sorts flykt från den mundana vardagen. Likt i princip all annan underhållning. Där det finns en viss spänning att se saker man själv aldrig skulle varken kunna eller vilja göra.

Att peka på pornografin som medbrottsling i fostrandet av sexbrottslingar känns som ett intellektuellt snedkliv likt hos de moralister som pekat på skjutarspel som en triggande orsak till skolskjutningar i bl a USA. Särskilt svag blir den starka anklagelsen när pornografin konsumeras så stort och brett – utan att brottsstatistiken tycks följa samma trend.

Mot slutet av artikeln beskrivs också tidigare framsteg inom lagstiftning mot barn-, våld- och djurporr som pådrivits av kvinnorörelsen. Men även här tycks det råda en sorts begreppsförvirring. Barnporr är förbjudet, absolut. Men vad skulle utgöra ”våldporr”? Våld i porr är inte förbjudet. Sedan hittar jag ingenting i lagboken som beskriver djurporr som olagligt. Tidelag, sex mellan djur och människa, är förbjudet – men inte distributionen av pornografin med samma tema.

Att sträva efter ett porrfritt samhälle i moralismens och censuriverns förtecken ser jag som en stor varningsflagga. Särskilt när argumenten förmedlade i debattartikeln upplevs så svaga – och bitvis direkt felaktiga(!). Visst finns det inslag inom den moderna pornografin som kan upplevas olustiga, ibland direkt bedrövliga, men här är det marknaden som dikterar innehållet.

Det är ju lika lätt att hitta extremporr som det är att hitta softcore-porr. Att måla upp hela pornografibegreppet efter dess mest extrema inslag känns också onödigt onyanserat och bidrar till att förmedla en bild jag tror få faktiska porrkonsumenter känner igen sig i. Plötsligt slår debattartikeln som ett slag i luften och blir bara ett sätt att imponera på de redan frälsta.