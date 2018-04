Helkväll med ung kultur

Alingsås

Det flödade av kreativitet när det var dags för UKM-festival på Arena elva på lördagskvällen.



Det bjöds på ett brett utbud av kultur när UKM, Ung kultur möts, ordnade med festival på Arena elva på lördagen. I lokalen visades konst och det bjöds också på ett brett scenprogram med allt ifrån dans till musik.

En av dem som stod på scenen under kvällen var Majid Shiwani som framförde Frank Sinatras gamla paradnummer My way.

– Det var fantastiskt, det är roligt bara att vara med, säger Majid som inte hade funderat över ett eventuellt avancemang till UKM:s regionfestival i Ale dit några av akterna går vidare.