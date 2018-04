Imponerande afroamerikanskt museum

National Museum of African American History and Culture – museet tillägnat Afroamerikansk historia och kultur – öppnades i Washington i september 2016.

AT i Washington

Det har gått 50 år sedan den amerikanske medborgarrättsledaren Martin Luther King, Jr. mördades i Memphis, Tennessee den 4 april 1968. Vilket blev början till omfattande raskravaller i mer än 100 amerikanska städer, med några av de största i Washington, D.C., Baltimore, Chicago och Kansas City. Något som uppmärksammats mycket i USA nu i april.

I september 2016 öppnades National Museum of African American History & Culture inom museiinstitutionen The Smithsonian i Washington, D.C. Museet berättar den afroamerikanska historien i landet, från det att västafrikaner fördes som slavar över Atlanten till förtrycket i den ”nya kontinenten” och fram till dagens medborgarrättsaktivism.

Museet beskriver ingående slaveriet – och dess inhumana och omänskliga behandling av slavarna, en skamfläck i den europeiska och amerikanska historien. Men utgör också ett fascinerande och intressant dokument om ett framväxande afroamerikanskt samhälle under segregationen – ”The Era of Segregation” 1876-1968 – med en framväxande medelklass, och ett förändrat Amerika från 1968 och framåt – ”A Changing America: 1968 and Beyond”. Men, trots framstegen, med många problem som återstår.

Slaveriet är, enligt museet, den största tvingande migrationen i världshistorien, då 12,5 miljoner människor, mot sin vilja, fördes till den amerikanska kontinenten 1514-1866. Besökaren får bland annat veta att Portugal under åren 1441-1836 förde 5,8 miljoner slavar till Amerika, Storbritannien 3,3 miljoner afrikaner under åren 1562-1807, Frankrike 1,4 miljoner 1549-1818, Holland 555.300 slavar 1619-1814 och Danmark 85.000 1649-1802.

Storbritannien avskaffade slaveriet 1833 och USA 1865 under president Abraham Lincoln. Därefter följde den tid som kallas The Era of Segregation. I domstolsbeslutet Brown v. Education Board 1954 förbjöd Högsta Domstolen segregerade offentliga utbildningsanstalter för svarta och vita på statsnivå. Civilrättslagstiftningen (The Civil Rights Act) år 1964 förbjöd segregering på allmänna platser och arbetsplatsdiskriminering baserat på ras, hudfärg, religion, kön eller nationellt ursprung.

Men museet visar också de framsteg som gjorts inom och av denna befolkningsgrupp, och den mångfald och speciella karaktär man bidragit med och berikat det amerikanska samhället med. Medborgarrättsledaren Martin Luther King, Jr. och USA:s förste svarte president Barack Obama figuerar prominent, men också den musik med afroamerikanska rötter som blues, jazz, Motown och hip-hop och dess främsta företrädare, liksom sport och vetenskap. Speciellt intressanta är dagliga iakttagelser och berättelser i det afroamerikanska livet. Som exempelvis de dagstidningar som grundades av svarta. Och till och med kung Carl Gustaf figurerar på ett hörn! Då han delar ut Nobelpriset i litteratur till den afroamerikanska författarinnan Toni Morrison 1993.

Museet är mycket populärt med tusentals besökare, och ett antal entrébiljetter delas ut dagligen, men annars är väntetiden månader för att besöka denna institution. Dock som med andra museer inom museiinstitutionen The Smithsonian förekommer ingen entréavgift.