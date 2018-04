”Vi behöver hjälpas åt i hjälpsamheten”

Gästbloggen

PIA BREDEGÅRD

Ålder: 50 år

Bor: Ingared

Familj: maken Per, två egna barn och två bonusbarn

Gör: arbetar 50 % i Kraftens Hus och 50% inom Västra Götalandsregionen

Sociala medier: skriver en del på Facebook och Instagram för Kraftens Hus

Alingsåsaren Pia Bredegård drabbades av bröstcancer för några år sedan. Hon bloggar denna vecka både om sina erfarenheter och om det nystartade Kraftens hus i Borås.

Torsdag 12 april

Maggies

I förstudien för Kraftens Hus fick vi möjlighet att göra ett studiebesök på Maggies Center i West London, Charing Cross. Innan beslutet om förstudien kom så hade patient- och närståenderådet inom RCC Väst varit där och de hade blivit helt tagna av besöket. Det ledde till att namnet Kraftens Hus myntades och politikerna uppvaktades med att det var detta som behövdes i Sverige också. Förstudien beställdes och skulle genomföras i RCC Väst som projektledare.

I Storbritannien finns det 18 Maggie centers och det första startade 1996 av Maggie, som var landskapsarkitekt med bröstcancer och hennes man som var arkitekt. Maggie började fundera på hur rum och lokalers utformning kunde stötta läkningen ur ett psykosocialt sammanhang. Hon var också noga med att i Maggies center skulle finnas möjlighet till information om cancer och dess behandlingar och biverkningar. Detta för att som patient kunna vara mer delaktig i sin egen vård och för att kunna skapa stressreducerande strategier. På centret ska det också gå att få psykosocial support och framförallt möta andra i liknande situationer i en avslappnad miljö.

Vi åkte dit på studiebesöket. Vi hade inte så mycket tid med de som ansvarade för Centret så vi hade förberett oss noga med vilka frågor och områden vi skulle fokusera på.

Det som kändes häftigt när vi var där var att få se hur ett engelskt Kraftens Hus fungerade och vilka utmaningar de hade och hur de hade löst dessa för att sedan omvandla det till det som vi kommit fram till i den svenska modellen.

De som arbetar på Maggies har som uppgift att hjälpa människor att utarbeta hur man kan leva med cancer. Varje person behöver hitta det sätt som är rätt för sig själv, men de flesta behöver lite hjälp, på ett eller annat stadium, för att ta reda på vad deras egna sätt är. Maggies har en noggrant utarbetad serie av alternativ, en ”uppsättning verktyg” för att välja mellan … från individ till gruppsupport, workshops om olika aspekter av att leva med cancer, avslappningsstrategier m.m.

Besöket gav oss inspiration och lite riktlinjer på vad vi behövde ta med oss in i vårt eget arbete till Kraftens Hus. Maggies center och Kraftens Hus har olika förutsättningar och kommer att skilja i hur vi bygger vår verksamhet men vi vill stödja samma sak så vi kommer att kunna ha bra utbyten med varandra. Vi behöver hjälpas åt i hjälpsamheten.

En svensk studie som vi förberedde oss med:

Supportive Architecture: Spaces for coping och recovering Karin Olsson

https://www.maggiescentres.org/our-centres/maggies-west-london/

https://www.maggiescentres.org/

Onsdag 11 april

Efter sommarledigheten förra året kom min man hem och sade att han hört en radiointervju med en kvinna som var lärare på Lunds Universitet. Det hon berättade var att de skulle starta upp en ny och unika distanskurs som handlade om Patientperspektiv och Egenförmåga inom cancerprocessen. En kurs för cancerdrabbade, cancerberörda och sjukvårdspersonal. Jag tittade på hemsidan och kände att detta måste jag försöka komma in på. Arbetet med Kraftens Hus hade fått mig att fundera på hur min egen cancerprocess varit. Varför jag hade kommit ”tillbaka” där jag nu är med så få sena biverkningar på ganska kort tid?

Kan man hitta glädje som cancersjuk? Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk och/eller närstående till kroniskt sjuk? Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapades förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes?

Vi vände på per­spektivet och lät intresserade vårdgivare delta i patient­ernas värld, i stället för tvärt om. I fokus står cancer men det mesta handlade om att se på sin egen situation från olika perspektiv och därigenom finna olika lösningar.

Jag kom in på utbildningen! Den gick på distans och kvartsfart och jag tänkte att detta ska jag klara. Vi träffades två gånger i Lund då vi hade dagarna fyllda med intressanta föreläsningar och bra diskussioner. All annan föreläsning och grupparbeten sköttes via internet. Att vi från olika perspektiv sitter vid samma bord och försöker att hitta lösningar på hur en cancerprocess kan förbättras från allas infallsvinklar med en no-blame-atmosfär har varit väldigt kreativt men också bitvis jobbigt mentalt då vi utgick från vår egen cancererfarenhet. Många nya insikter och lärdomar har kursen gett mig som jag också kan föra vidare i arbetet med Kraftens Hus.

De kör för övrigt en kurs på hösten igen.

Tisdag 10 april

Våren 2016 fick jag en förfrågan från Patient- och närståenderådet, som finns inom Regionalt Cancercentrum, RCC, Väst att delta i en förstudie kring ett koncept som hette Kraftens Hus. Jag blev lite förvånad men också glad. Jag funderade ett tag på vad jag kunde tillföra men tänkte att jag ska ta chansen att försöka göra cancerprocessen bättre för de som kommer efter mig.

Jag hade på de cancerrehabiliteringar och i andra sammanhang förstått att alla inte hade fått samma möjligheter som jag vilket gjorde mig ledsen och lite arg. Den våren var också första gången jag kom i kontakt med RCC Väst. Det är ett av flera regionala cancercenter som finns i Sverige. Deras uppdrag är att vara en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård och utgår från den nationella cancerstrategin.

Patient- och närståenderådet hade fått i uppdrag att försöka att beskriva vad som saknades ur ett patient- och närståendeperspektiv i dagens cancervård. Det som blev fokus var de olika mellanrum och övergångarna mellan olika behandlingar och myndigheter och samverkan mellan olika aktörer som man möts av under en cancerbehandling.

Förstudien leddes och faciliterades av CHI, Chalmers Healthcare Improvement och RCC Väst. Med oss på workshopen var också politiker från regionen, Borås Stad, representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus och näringslivsrepresentanter från Borås. Det gjorde att vi kunde bygga ett koncept och bli väldigt konkreta vilket var en nyckel för att kunna övertyga oss och andra att detta kunde fungera på riktigt.

December 2016 var förstudien klar och den lämnades in till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR och vi fick ett okej på att under tre års tid få bidrag till att starta upp Kraftens Hus med placering i Borås. Nu kunde vi börja jobba på riktigt 😊

Läs mer om Regionalt Cancercentrum Väst och Kraftens Hus här >>

Måndag 9 april

Cancer, kräfta, planering av egen begravning är ord som jag inte trodde skulle finnas i min egen vardag. Det drabbar inte mig men det gjorde det. Cancern kom in i mitt och vårt liv på riktigt för nästan sex år sedan. Jag är 45 år och har två barn i övre tonåren, ny man och två bonusbarn när beskedet kom.

Jag kan än idag förnimma känslan och tankarna när jag hittade knölen i mitt vänstra bröst. Ett besök på vårdcentralen och sedan på bröstmottagningen bekräftade det värsta scenariot, jag hade cancer. Det tog mig nästan ett halvår innan jag ens kunde säga ordet cancer. Jag sade att jag hade en knöl i bröstet, en förändring ja allt där jag kunde undvika det hemska ordet.

Operation, cellgiftsbehandling och undersökningar efterföljde varandra under hela den sommaren. Vi fick anpassa vårt liv efter när jag fick mina behandlingar och mådde någorlunda bra. Vi gjorde en vardagsrevidering och gick ner i tempot men försökte göra det vi tyckte var viktigt för oss. Vi tog våra promenader men var noga med att anpassa dem efter dagsformen.

Jag har hela tiden haft ett fantastiskt stort stöd från familj, vänner, arbetsgivare och från sjukvården men framförallt från min man. Han har varit med på varenda undersökning och det har varit en stor förmån och nödvändigt då vi ofta har diskuterat vad vi hört eller varit med om, för vi tar till oss olika saker. Det har gett oss en sannare bild av upplevelsen.

Cancern tog ett kliv in i vårt liv, mitt i livet. Jag kan idag dock se tillbaka på den tiden med viss tillförsikt. Vi har kommit starkare ur en svårighet och jag har fått nya vänner genom de olika cancerrehabiliteringstillfällen jag fått åka iväg till och via patientföreningen Viola.

Jag hade som många med mig haft cancern i min närhet men då var det som närstående. Det i sig har sina utmaningar men detta var något annat, att själv vara drabbad.

