Sans och balans

Under denna rubrik har jag några gånger försökt påverka skeendet i vår vackra kommun.

Men nu är det värre än någonsin – under våra 5 år i kommunen!

Här några exempel och till sist några goda råd:

1. Sådana insändare som den från herr Jonsson borde förflyttas till soptippen. Jag kallar det förföljelse!

2. Däremot borde man från kommunledningens sida vara bättre uppdaterad innan man polisanmäler! Väldigt mycket sorterar under vad som behöver göras under praktiskt arbete med events och en hel del annat, vilket också utförts under helger! Konsekvenserna av dess handlande kan bli förödande. Och vilka kan få betala? Ja du tänkte rätt, kommuninvånarna!

3. I varje organisation – så även kommunen – gäller det att ta vara på medarbetarna – humankapitalet. Gör man det i dag? Jag är mycket tveksam, men inte till fullo uppdaterad.

4. Skall en kommun agera bank? Det är vad som sker från den 1 januari i år. Det finns nog andra som är bättre på det …

5. Effekt-programmet. Hoppas detta har haft effekt på kostnaderna för sim- och sporthallsbygget. Som kommuninvånare vill vi nog inte ha fler överraskningar!

6. Turistbyrån. Den fysiska har stor betydelse – fortfarande. Varför lade man ner den? Den digitala räcker definitivt inte i en besökskommun som Alingsås! Det här är inte Göteborg, och vad har vi att lära därifrån egentligen. Jag har aldrig träffat på så många ”vilsna” människor i stan som de senaste månaderna.

7. Vilsenheten har naturligvis också ökat med fyra nerlagda kaféer på kort tid. Varför: det finns olika orsaker, men det viktigaste är att om hyrorna är på Göteborgsnivå blir det inga pengar över till lön och då tröttnar man efter en tid. I synnerhet om dessutom lokalerna och deras tillgänglighet är orationella.

8. Mitt råd är: se till att reagera och agera för att få ett bättre samarbete i flera sammanhang, inte bara politiken. Jag skall bara ta ett exempel: varför kunde inte KIK och FC samarbeta eller slås samman på damsidan i fotboll. Det hade blivit en toppenförening, som hela kommunen hade haft glädje av!

Det goda exemplets makt önskar jag mera av framöver. Tack Ylva Lundin, du visar genom Framtidsveckan att det går att samarbeta och utveckl, mera sådant! Och även ni i Långared visar genom festen på Albert Hall trettondagsafton samma sak!

