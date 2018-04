Vill se glädje och passion

Fotboll

Junior Orantes är uppvuxen i Malmö, har spelat division I-fotboll med Vasalund och tränat pojklag i Gais och tjejer i Limhamn/Bunkeflo.

Nu ska 30-åringen sätta sin prägel på Alingsås FC.

Det är bara dagar några kvar till AFC:s historiska premiärmatch i division I.

Tränaren Junior Orantes är lugn på utsidan, men på insidan bubblar det av förväntan.

– Efter en lång försäsong ska det bli fantastiskt kul att börja spela om poäng. Grunderna sitter där, men vi har fortfarande en del jobb att göra innan alla bitar är på plats. Det kommer nog ta några matcher innan vi är där vi vill vara, säger Orantes som har delat ledarskap med Jenny Holm.

– Vi kompletterar varandra bra. Jag tar väldigt mycket plats, och det hörs och syns när jag coachar (skratt). Jenny får lugna ner mig ibland när det brinner till i skallen. Men jag tycker nog ändå att jag lugnat ner mig nu jämfört med för fem-sex år sedan. Då var jag på gränsen till överladdad varje match.

Var det självklart att tacka ja till AFC?

– Jag hade faktiskt tänkt att ta en paus från fotbollen, men när frågan kom från Alingsås FC så blev jag både smickrad och sugen. Klubben vill framåt och har ett uttalat mål att på sikt nå allsvenskan. Det tilltalades jag av.

Vilken typ av fotboll vill du och Jenny att AFC ska spela?

– Med en hög intensiv press i den mån det passar utifrån motstånd. Den typen av spel kräver att spelarna är vältränade och orkar trycka på i 90 minuter. Som jag ser det har vi alla komponenter att vara med i toppen. Det som saknas är kanske en riktig striker, men å andra sidan finns det många som kan göra mål.

Hur ser din bakgrund ut som spelare och ledare?

– Jag gick till Malmö FF när jag var 13 år och spelade där i sex år. När jag flyttade till Stockholm för att plugga till naprapat så blev det spel i division ett med Vasalund och sedan Hässelby SK i fyran. Tyvärr förstördes min karriär av skador, och istället valde jag att sadla om och bli tränare.

Du är naprapat till yrket, har det att göra med dina egna skador?

– Jo, men absolut. Jag har alltid varit intresserad av kroppen och hur den fungerar. Mina egna korsbandsoperationer, som är fyra till antalet, har såklart också bidragit till att jag i dag är naprapat.

Ett hett diskussionsämne idag är att tjejer drabbas av fler korsbandsskador. Hur ser på det?

– Enligt studier har tjejer sämre muskulatur och sämre närkontakt med knäet och ledband. Min egen teori är också att en sämre rörlighet i höfter och knän påverkar stabiliteten.

Jobbar med landslaget

Vid sidan av jobbet på Alingsås Rygg & Idrottsklinik är Orantes naprapat för herr- och damlandslaget i bordtennis. Ett uppdrag som innebär att kollegan Jenny Holm ibland får ta ett större ansvar.

– Om man ser ett snitt är jag kanske borta en vecka i månaden. Det är ett uppdrag som jag verkligen värdesätter och ger mig väldigt mycket. Samtidigt är jag trygg med att Jenny sköter träningarna utmärkt på egen hand.

Orantes trycker hårt på att glädjen är en viktig parameter.

– Har man inte glädje och passion är det näst intill omöjligt att vinna fotbollsmatcher. Det är först och främst det jag vill förmedla till spelarna i min roll som ledare. Jag vill att tjejerna ska använda sin fantasi, och att dom vågar göra saker på egen hand.

– Om man ser rent taktiskt så har jag alltid varit intresserad av ett bra försvarsspel, det är bakifrån man bygger lag. Som spelare var jag offensivt lagd, och kanske just därför har det blivit lite tvärtom när jag nu står vid sidan.

Från vilka tränare har du hämtat inspiration?

– José Mourinhos taktiska tänk när han var som bäst under tiden i Chelsea och Porto är svårslaget. Tyvärr har han tappat en del på sistone. Sen gillar jag Diego Simeones energi, och vissa säger faktiskt att jag påminner om honom under matcherna, haha.

Dålig koll på motståndet

Med bara några dagar kvar till premiären mot Rössö på Alströmervallen erkänner Orantes att det finns en del fjärilar i magen.

– En premiär är alltid en premiär. Det är samma sak varje år.

Har du koll på motståndet i serien?

– Knappt någon alls, men jag tror att det är en tuff serie. Det finns inga matcher där vi bara kan ställa ut skorna och ta tre poäng. Men får vi bara igång vårt spel så borde en topp tre-placering vara fullt möjlig.

Finns det några spelare som sett extra heta ut under försäsongen?

– Lisa ”Mini” Johansson och mittbacken Marie Åhs har imponerat lite extra. När Anna Furberg är tillbaka så kommer vi få ett riktigt stabilt mittlås, och det skänker ju hela laget en trygghet.

När kan Anna vara tillbaka?

– Om en månad kanske.

På en skala 0-100, hur sugen är du på att dra igång serien?

– Kan man svara över 100?

Junior Orantes fyrar av ett stort leende, gör tummen upp – och signalerar tydligt att han är redo för den historiska seriepremiären med Alingsås FC.

AT TIPPAR

1. Alingsås FC

2. Skövde KIK

3. Rössö

4. Rävåsen

5. IK Gauthiod

6. Qviding

7. Ämtervik

8. Göteborgs DFF

9. QBIK

10. Skoftebyn

11. Rynninge

12. Torsby