AFC föll tungt på Mjörnvallen

Fotboll

Alingsås FC hade två raka segrar inför mötet med Rävåsen. Men det blev inte en tredje. Gästerna vann med 3–0 (1–0) på Mjörnvallen.

Alingsås gästades av tabelltvåan och hittills obesegrade Rävåsens IK Karlskoga under lördagen. Men bortalaget skulle visa sig bli en för tuff nöt att knäcka. Man dominerade den första halvleken och hade ett kraftigt spelövertag. Och just när AFC så smått började komma in i matchen tog Rävåsen ledningen.

Ett skott utanför straffområdet seglade över AFC-målvakten in i mål.

– Vi kom väldigt snett in i matchen från start, och hade svårt att hämta oss efter det, säger tränaren Junior Orantes.

I den andra halvleken spelade hemmalaget dock upp sig rejält. Framför allt lyckades man komma runt på kanterna och hota gästernas backlinje. I den 55:e spelminuten fick man också en bra chans att kvittera genom Antonia Ferm Sandberg, men det var alltjämt 0-1 på tavlan.

I den 78:e minuten stod AFC-keepern Amanda Olsson för en felpass som en anfallare i Rävåsen snappade upp och enkelt rullade hon in 0-2.

Minuten senare gjorde Rävåsen 0-3 och dödade matchen.

Premiär för nya matchtröjorna

Alingsås FC kom till spel i den första historiska matchen på Mjörnvallen iklädda sina nya, egendesignade, matchtröjor. Framtagna av spelarna själva tillsammans med Craft Sportswear.

– Vi var en grupp spelare som pratade med Craft och tog tillsammans med dom fram matchtröjorna vi har på oss idag. Vi känner oss nöjda och det blev bra till slut, säger Olivia Sultán.