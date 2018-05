Ambassader öppnar upp för allmänheten

AT i Washington

Varje vår öppnar många av ambassaderna i Washington sina dörrar för allmänheten för att visa och marknadsföra sina länder. Inför maj månad utarbetar Cultural Tourism DC program och arrangemang – det månadslånga Passport DC – i samarbete med stadens livaktiga diplomatiska kår, med ett 70-tal deltagande ambassader, och kulturella institutioner, för att markera stadens rika och varierande kulturliv.

I lördags stod ”Around the World Embassy Tour” på programmet, då ett stort antal ambassader hölls öppna för besökare. Nästa lördag, den 12 maj, är det EU:s tur, med ”European Union Open House”, med de 28 medlemsstaterna. Som en del av European Month of Culture. På House of Swedens takterrass bjuder Sverige på tyst disco och svensk fika – och en fantastisk utsikt! Även IKEA finns med på ett hörn med hälsosamma snacks.

Den 17 maj är det ”Embassy Chef Challenge”, då köksmästare från olika ambassader tävlar mot varandra och en panel av kändisdomare bedömer deras rätter och väljer en vinnare, medan gästerna också utser en vinnare – ”folkets röst”. Den 19 maj infaller den asiatiska gatufestivalen ”Fiesta Asia! Street Festival”. Detta är bara några av alla de evenemang som bjuds på i Washington under Passport DC.

Arrangemang som dessa är mycket populära i Washington, med dess invånare från olika delar av USA och från världens alla hörn och drar mycket folk. Här kretsar ju det mesta kring politik och ambassaderna spelar en viktig roll i kontakterna med regeringsadministrationen och kongresspolitikerna. Förra året besökte mer än 200.000 människor Passport DC-evenemang, som, förutom ambassadernas Open House, även bjuder på föreställningar, utställningar, festivaler och workshops.