Blandade erfarenheter av olika näringslivsfunktioner

Alingsås

På tisdag 5 juni har Svenskt näringsliv tillsammans med Alingsås kommun ett möte för företagare, politiker och tjänstemän om de senaste resultaten på företagsklimatet. I AT 17/5 visades den kälkbacke som Alingsås haft och på tio år gått från en topp på betyg 4 till sämst i regionen med betyg 2,5. Vad har hänt på vägen?

Under de senaste tio åren har kommunen prövat olika former av samverkan med företagen. Alingsås var i toppen av näringslivsranking med den gemensamma föreningen Futurum där politiker och företagare möttes i styrelsen under 20 år. Efter nerläggning skapades en intern funktion, med kommunal näringslivschef 2012, och företagen bildade en egen förening, Framtid Alingsås, för att organiserat kunna möta kommunens politiker och tjänstemän. Näringslivsfunktionen och arbetsformerna upplevdes inte som lyckade, näringslivschefen fick gå och efterföljaren Alingsås Business Center skapades 2015. Och nu har ABC i praktiken avlövats efter turbulenta tider!

Det finns nu erfarenheter av tre olika former av näringslivsorganisation – vilka fördelar/styrkor resp nackdelar/svagheter har dessa olika former? Det finns personer som har varit med i kälkbacken och rimligen borde ha en del erfarenheter att dela med sig av. Till exempel Daniel Filipsson och Stefan Svensson. Kan de berätta på tisdag om sina lärdomar?

Men varför ska vi bry oss om det som varit? Kan vi inte bara gå vidare och hitta nya lösningar? Nej! Om vi vill åstadkomma verkligt positiv förändring behöver vi utvärdera och reflektera så vi synliggör erfarenheterna! Det finns många skrivna dokument om positiv samverkan, dialoger, medskapande och gemensam utveckling av Alingsås. Mycket få beskrivningar och beslut har förverkligats enligt intentionerna. Vill vi undvika framtida misstag måste vi dra lärdom, så vi vet vad som fungerar och vilka förutsättningar som behöver finnas!

Vi har inte sett några utvärderingar av de olika organisationsformer som prövats och som har kommunicerats öppet. Vad fungerade väl med Futurum respektive vad kunde ha gjorts bättre? Vad var man missnöjd med år 2011 när M och S i samverkan beslöt lägga ner Futurum? Besvikelsen hos företagarna var stor, över ett beslut som aldrig förklarades.

Då den nya näringslivsorganisationen presenterades 2012 på ett öppet möte på Brunnsgården, stod Daniel Filipsson och utlovade hur fantastiskt bra det skulle bli med den nya interna näringslivschefen! Det blev inte så! Hur var det när den funktionen lades ner – gjordes det någon utvärdering, vilka lärdomar tog man med sig då ABC skapades? Ingen öppen redovisning!

Om Alingsås Business Center och framtiden handlar nästa insändare som kommer inom kort.