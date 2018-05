Clark – en levande vägg

Fotboll

Blott två insläppta på sex matcher. James Clark, eller ”Super-James” som han kallas av lagkompisarna, är en av anledningarna till Alingsås IF:s strålande säsongsinledning.

– Det har rullat på bra, konstaterar målvakten.

Att Alingsås IF skulle tillhöra toppenskiktet i division IV var väntat.

Den fina seriestarten med 19 av 21 möjliga poäng är sannolikt fler än vad många kunnat hoppats på. Offensivt har det stämt, likaså bakåt med pådrivaren James Clark i målet.

I de sex matcher Clark vaktat buren har han bara släppt in två mål. Dessutom har han räddat två straffar.

– Trots att jag haft lite skavanker har det gått bra. Men egentligen spelar det ingen roll hur vi spelar, bara vi vinner, säger Clark och fortsätter:

– Att hålla nollan är alltid kul, men jag prioriterar alltid tre poäng. Jag vinner såklart hellre med 2–1 och släpper in ett skitmål än håller nollan i en 0–0-match.

Vad säger du om er insats så här långt?

– Det är starkt av oss att vi tagit så många poäng. Vi ligger i toppen och det känns skönt att vi har levererat. Dessutom har vi haft ett bra försvarsspel.

Med Clark i målet har Alingsås IF vunnit alla matcher. 1–1-matchen hemma mot Södra Ving för en tid sedan missade han däremot på grund av en axelskada.

– Jag har fortfarande problem, men tränar för fullt och axeln känns bättre och bättre.

Har du utvecklats under våren?

– Ja, på många plan. Det blir lite annorlunda med en ny tränare som trycker på nya grejer och hur en målvakt ska agera. I grunden ska vi vara ett spelande lag och försöka hålla bollen inom laget. Det gör att vi kan bli straffade med kontringar och då gäller det att hantera det, och att vara aktiv med fötterna vid hemåtpass.

Kan ni behålla ödmjukheten och spela lika bra i fortsättningen?

– Det måste vi göra. Vi måste ta uppgiften på fullt allvar, för alla lag kan ta poäng. Om vi går in i en match och spelar dåligt eller har dålig inställning kan vi tappa poäng, så det gäller att inte ta något för givet.

På fredag kan AIF fixa åttonde raka utan förlust. Rydboholm väntar på bortaplan.

– Det vore skönt med en ny seger. Vi har spelat ett par matcher där vi släppt in mål nu så nu är det dags att stänga igen, säger Clark bestämt.