Det har släppt för VIK

Fotboll

Kompakt försvarsspel och lyckosamma omställningar var grunden till att Vårgårda IK vann med klara 4–0 (1–0) borta mot Vänersborgs IF.

– Arbetsinsatsen var imponerande att se, säger tränaren Tobias Edenvik nöjt.

VIK fick en tuff start i seriespelet, men efter de två raka kryssen för en tid sedan började det andas optimism om att den första segern låg på lut.

Ja, 3–0 mot Torslanda förra helgen och under lördagen blev det 4–0 (1–0) borta mot Vänersborgs IF. För tillfället är det nog en ganska behaglig känsla att vara tränare för VIK. Det är något Tobias Edenvik kan skriva under på.

– När man vinner är det så klart fantastiskt. Jag ska inte klaga, säger han.

Det fanns av naturliga skäl mycket positivt att lyfta fram efter matchen mot Vänersborg.

– En jättebra insats av oss. Vi visste att dom skulle slå långt mot deras anfallare, så vi spelade kompakt. Våra unga mittbackar Carl Svensson och Mattias Martinsson höll ihop försvaret och spelade väldigt bra, berömmer Edenvik.

Det starka försvarsspelet kombinerat med lyckosamma omställningar ledde till att VIK vann. Albinot Rexhepi, som provat på att spela mittback i tidigare matcher, har flyttats tillbaka som anfallare på sistone. Ett val som inte är särskilt dumt. Mot Vänersborg satte han tre mål.

– Som forward vet jag vad han kan och det visade han verkligen i dag, säger Edenvik.

VIK har genomgått en förvandling. I upptakten av serien hade laget som bekant svårt framåt och släppte in många mål. Nu är det tvärtom.

– I dom första matcherna såg det inte jättebra ut och vi förtjänade dom resultaten. Nu har vi tagit kliv för kliv, men samtidigt gäller det att vi är ödmjuka eftersom vi inte slagit något topplag än.

Målen: Albinot Rexhepi 3, Rickard Wartmark.