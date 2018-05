Alingsås

Det var ett ovanligt frispråkigt uttalade av kommunens IT-chef i AT där han säger att samarbetet med hans chef inte fungerar och därför slutar han. Sådan offentlig kritik tillhör inte vanligheterna och det brukar inte vara till egen fördel. ”It takes two to tango” som det heter. Men då chefen är förre kommunchefen Susanne Wirdemo så kanske det kändes opportunt att stämma in i kören av kritiker. Eller så handlar det om något annat.

Något annat skulle i så fall vara den anmälan som Alingsås kommun fått på sig för otillåten upphandling av IT-tjänster. Enligt anmälan till Konkurrensverket, som lämnats in av en IT-leverantör, har kontoansvarig IT-chef köpt konsulttjänster av IT-företaget ATEA för över 1,5 Mkr utan upphandling och giltigt avtal.

Ovanstående bygger helt och hållet på offentliga uppgifter som finns hos kommunen. Om någon tycker att det inte angår allmänheten får man säga att alla ansvariga måste tåla en granskning på hur man hanterar kommunens medel i sitt uppdrag.

L-G

Svar:

Då denna fråga är utredd och avklarad från samtliga parter så får gärna L-G kontakta mig så ska jag redogöra för hela caset, jag har inget att dölja.

Melker Härnälv, IT-chef Alingsås kommun