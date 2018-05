Hoppas snart vara tillbaka i startelvan

Fotboll

Under de senaste säsongerna har Felix Hjertqvist Jonsson varit en av Alingsås IF:s bärande spelare. Men i år har det bara blivit några inhopp.

– Jag hoppas vara tillbaka i startelvan snart, säger 18-åringen till AT.

Försvararen har saknats i Alingsås IF:s startelva under serieupptakten. Däremot har han funnits med på bänken, och hoppat in tre gånger.

– Två veckor före premiären var jag och reste i USA, och det blev en lång period utan träning där. Det har helt enkelt tagit tid för mig att hitta tillbaka till formen, säger Felix, som dessutom missade avslutningen på seriespelet i fjol på grund av en fotskada.

– Den är helt läkt nu, men det tog ganska lång tid innan jag var helt fit for fight.

Felix Hjertqvist Jonsson säger vidare att han känner sig i hyggligt bra slag för tillfället, även om han missade förra matchen på grund av influensa:

– Toppformen är väl inte där ännu, men jag gnuggar på så gott jag kan på träningarna. Samtidigt är det inte helt enkelt att slå sig in i startelvan med tanke på hur bra vi startat serien.

Är det som mittback vi får se dig i comebacken?

– Nja, planen är nog att jag ska spela till höger, som en slags wing-back. Jag testade det på försäsongen och det föll väl ut. Dessutom är det roligare att spela på en sådan position (skratt).

Vad tycker du om starten på serien?

– Den har varit grymt bra, även om vi bara fick med oss en poäng senast mot jumbon Södra Ving senast. Kan vi tvätta bort våra dåliga perioder i matcherna är jag övertygad om att vi är med och slåss om seriesegern. Vi har ett väldigt bra lag med många spelare av klass.