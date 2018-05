Initiativ för barn i Afghanistan

AT i Washington

Hur är situationen i Afghanistan? Går utvecklingen i rätt – eller fel – riktning? Det är en fråga som ofta ställs i Washington. Kriget i Afghanistan har pågått längre än något annat krig som USA varit inblandat i, och det amerikanska (och västerländska) engagemanget går nu in på sitt 17:e år. Det är oklart hur det slutgiltiga målet ser ut, utan klart uttalad målsättning, och med olika stridande fraktioner inom landet. Där talibanerna utgör ett gissel. Majoriteten amerikaner skulle nog helst se att landets trupper kommer hem.

Att behoven i Afghanistan – Asiens fattigaste land efter Nord-Korea – är enorma råder inget tvivel om. Förra veckan var jag på ett event, anordnat av en iransk-amerikansk filantrop, som länge engagerat sig speciellt för barns situation. Hon har bott i Washington sedan Ayatollah Khomeini tog makten i hennes hemland. Kvällens hedersgäster var Afghanistans USA-ambassadör, Englandsutbildade 35-årige Hamdullah Mohib och hans amerikanska fru Lael, som startat en välgörenhetsorganisation, Enabled Children Initiative (ECI), som arbetar med föräldralösa och övergivna handikappade afghanska barn. Vad som framkom var att många av dessa barn övergivits på gatan eller i moskéer.

Enabled Children Initiative stödjer föräldralösa och övergivna funktionshindrade barn, och man tillhandahåller omfattande bostadstjänster för att hjälpa dem i privathem i Kabul – ”Window of Hope” – samt för att barnen skall återförenas med sina familjer. Dessutom samarbetar man med den brittiska välgörenhetsorganisationen Children in Crisis.

Under kvällen deltog ocksa en amerikan, Lee Hilling, som bott i Pakistan och Frankrike under många år, och rest till Afghanistan över ett 60-tal gånger. Han är ordförande för French Medical Institute for Children (FMIC) – ett partnerskap mellan Aga Khan Development Network, den humanitära franska enheten La Chaine de l’Espoir och två regeringar, Afghanistan och Frankrike, som grundades 2005. FMIC har ett barnsjukhus i Kabul och utför ett omfattande och beundransvärt arbete för sjuka barn i landet. Och resultaten är mycket goda. Hilling påpekade att det just är barnen som blir mest lidande under förhållanden av krig, fattigdom och förstörelse. Han betonade dock att framtiden är osäker, med problem med IS-stridande utlänningar av olika nationaliteter som kommit från Syrien – och talibanerna.