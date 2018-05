Gästbloggen

JOACHIM HOLLANDER

Ålder: 49 år

Familj: fru Eva-Lena och döttrar Estelle 16 år och Céleste 12 år

Bor: på Kullingsberg, Alingsås, där jag även tillverkar glassen i lokal godkänd av Miljö och Hälsa

Gör: arbetar 80 % som förskollärare och ägnar 20 % åt glassverksamheten, men mer under sommarhalvåret

Hemsida/blogg: Hollanders Glass hemsida hollandersglass.info innehåller även en blogg

Joachim Hollander både tillverkar och säljer italiensk glass i Alingsås. Den här veckan gästbloggar han om glass, mathantverk, kärleken till Italien och en del annat.

Onsdag 2 maj

Förra vintern öppnades en fantastisk möjlighet för mej som jag inte ens hade vågat drömma om. Jag stod och pratade med Anton på Planeten, ekobutikens lager som består av en lagerlokal och en butikslokal som används som lager. Vi fantiserade tillsammans om att det skulle vara kul att strukturera lagret på ett bättre sätt för att på så sätt kunna frigöra butikslokalen till någon form av verksamhet. Du kunde ju ha glassbutik eller så kunde vi göra kafé sa Anton. Jag tror att vi båda bara snackade och att ingen av oss just vi det tillfället trodde att något skulle förverkligas.

Vi pratade sedan med Karin, Antons mor tillika ägarinna av butiken som blev mycket upprymd över idéen och tyckte att vi skulle göra slag i saken. Sagt och gjort, några veckor senare bokade jag och Anton in en helg då vi snickrade nya hyllor och strukturerade om lagerlokalen så att butikslokalen kunde frigöras.

Till min stora glädje och tacksamhet gav Karin mej fria tyglar att utforma lokalen efter mina önskemål. Karin gillar också Italien. Det kändes speciellt och kul för mej att vi delade intresset och hon följde med spänning utformningen av lokalen. Jag målade, byggde disk, köpte serveringsfrys och andra frysar. Fixade väggbilder som sattes upp som vanliga tapeter och dekorerade med personliga bilder och vimplar från familjens resor i Italien. Jag arbetade sent in på nätterna och på dagarna jobbade jag på mitt vanliga arbete som förskollärare.

Lite trött men mycket nöjd och upprymd kunde jag efter ett par månaders arbete öppna min egen Pop-Up Gelateria på påskafton 2017. Under första sommaren hade jag i snitt öppet varannan lördag. Många trevliga och nyfikna nya bekantskaper tittade in under första sommaren.

Igår, 1:a maj hade jag premiär för årets säsong. I år har jag planerat att ha öppet lite mer. Jag har ledigt från min huvudsyssla som lärare på torsdagar. Då tillverkar jag glass och planerar även ha öppet på eftermiddagarna – men endast vid sol. På lördagar skall jag ha öppet under stora delar av sommaren. Känns jättekul.

Tisdag 1 maj

Jag har precis investerat i min tredje glassmaskin. Jag köpte min första för ett par år sedan. En liten opraktisk maskin av märket OBH-nordica. Förra sommaren köpte jag min andra glassmaskin på Kjell & Co efter mycket tvekan och vånda över att inte investera i en proffsig, dyr, italiensk glassmaskin. Kjell & Co maskinen har fungerat bra och varit lagom stor. Men nackdelen med de två första modellerna är att de har haft en glass skål som man måste frysa in i frysen 24 timmar innan själva glasstillverkningen. Och när man sedan gjort en sats glass på 1 liter är det dax för infrysning av bunken i 24 timmar igen. Med det också en väntan till nästa dag innan man kan göra nästa sats med glass.

Nu var jag i alla fall mogen för att investera i en riktig maskin med inbyggd kompressor, en liknande den jag hittat på förra året. Jag svalde stoltheten och valde bort den dyrare Italienska designmaskinen från Nemox med texten ”Gelattissimo” på sidan och köpte istället den hälften så dyra (och lika bra?) maskinen från Wilfa med texten ”Icecream”. Jag erkänner att jag är en tokig designnörd och därför känner jag mej extra stolt över att ha övervunnit delar av detta genom att köpa den billigare maskinen. En glassmaskin som faktiskt visade sig vara skitsnyggt designad i borstad stål.

Min första ”batch” glass med den nya maskinen visade sig bli helgens höjdpunkt. Jag blev inspirerad av vårsolen och det spirande gröna som var på gång i vår trädgård. Rabarberna hade redan börjat växa och det var just de som jag nyfiket, lustfyllt och glädjerikt plockade till mitt första försök i glassmaskinen. Men där stoppar jag. Tänkte faktiskt skriva lite om den magiska Rabarbersorbeten en annan dag.

Jag kommer så väl ihåg den där dagen då jag köpte glassmaskinen. Den med kompressor som var så fantastisk att man bara kunde köra batch efter batch! Jag provade och lekte. Lyckades och misslyckades. Jag blev med tiden ganska ödmjuk. Att få fram den bästa och godaste glassen är inte helt enkelt.

Glassmaskinen fungerade bra i små mängder glass, till och med när vi öppnade upp vårt hem för glassprovning och beställning för vänner och bekanta. Men efter ett tag tröttnade jag på mängden glass den kunde tillverka och inför sommaren 2016 köpte jag ytterligare 2 glassmaskiner av samma fabrikat. De fungerade bra den sommaren, men intresset bara växte och till hösten började jag på allvar fundera på att investera i en proffsmaskin med mycket högre kapacitet. Jag åkte på studiebesök till Lilla Glassverkstan i Kungshamn och träffade hjälpsamma, engagerade och trevliga paret Tina och Martin som gav mej råd kring inköp. Känner en tacksamhet över råden dom gav mej och idag är vi goda kollegor som delar med oss av idéer till varandra. Bara månader efter besöket kom en lastbil med min proffsiga glassmaskin och även en serveringsfrys till min Pop-Up Gelateria. Historien kring starten av Pop-Up gelaterian tänker jag inte avslöja idag utan den delen kommer i morgon. Vi ses då!

Måndag 30 april

Det var med glädje och stolthet jag härom veckan fick en förfrågan från Alingsås Tidning om jag ville gästblogga i tidningen. Självklart sa jag ganska omgående ja. Jag önskar nu bjuda in dej att följa min personliga berättelse kring min passion för äkta mathantverk och glass i synnerhet. Först en liten ‘start-up’ skriven av mej själv i tredje person.

Det finns en liten gelateria i kaféstaden Alingsås. Den är lite undanskymd på en bakgata. När du vandrar genom sta’n och tar till höger vid piazzan kommer du fram till den bedårande lilla gelaterian. Den är nästan onödigt liten om du frågar mej, men vilken glass som där serveras. Glassmakaren som tillverkar glassen trilskas dock med att bara hålla öppet lite då och då. Han säger att han vill behålla passionen för hantverket och menar att det är svårt om inte känslan och nyfikenheten får styra. Glassgubben lever lite efter devisen ”Förlora aldrig din barnsliga entusiasm – och saker och ting kommer bli som du önskar”. Smått bevingade ord som myntades av den Italienske regissören Federico Fellini som bland annat regisserade storfilmen ”La dolce vita” med Anita Ekberg.

Ibland kan man kanske tycka att glassmakaren är lite mossig i sin tanke att sätta kvalitet framför kvantitet. Allt ska ju vara så stort och flashigt nu för tiden. Han envisas också med att tillverka glassen med ekologiska råvaror så långt det är möjligt. Och så gillar han inte onödiga tillsatser. Han kan till och med bli upprörd över alla tillsatser som förvanskar maten vi stoppar i oss.

När man tänker efter en andra gång känner man ju dock att glassmakaren har helt rätt. Det ligger i tiden att tänka småskaligt och att värna om det lilla, lokala och personliga. Vi håller på att tappa oss själva i storskaligheten där det enda allenarådande målet är att tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt och ofta på bekostnad av kvalitén. Där är gubben tjurskallig – så vill han inte ha det.

Med inledande ord kan det kanske tolkas som om glassmakaren är lite grinig. Jag skulle dock snarare påstå att han är mycket sympatisk och en gladlätt typ som just låter passionen styra mycket i livet. En kollega har vid upprepade gånger kallat honom ”livsnjutare” och det tycker jag passar bra in på honom.

Gelaterian premiäröppnar för säsongen den 1 maj. Benvenuto – Välkommen.

