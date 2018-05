Lastbilar ställer ut på Tånga

Vårgårda

Till helgen är det återigen dags för lastbilsutställning på Tånga Hed i Vårgårda.

– Det är ungefär 250 lastbilar som ställer ut och vi räknar med två/tre tusen besökare, säger arrangören Martin Eriksson.



På fredag och lördag invaderas Vårgårda av lastbilsentusiaster och andra motorintressade. Då är det nämligen dags för ”Tånga Trophy”, en lastbilsutställning som brukar locka många besökare från både när och fjärran.

– Det är mycket barnfamiljer som brukar komma och de är oftast från närområdet men vi har också besökare från både Norge, Danmark och ända nere från Holland, säger arrangören Martin Eriksson.

Många klasser

Många av lastbilarna som kommer är rejält stylade men det finns också mer ”vanliga” lastbilar. Alla är med och tävlar i olika kategorier och domare går runt bland lastbilarna och bedömer de utifrån olika kriterier.

– Det kan vara allt från hur väl tvättad den är till hur man har byggt den och vilket skick bilen är i. En klädd hytt ger också högre poäng, säger Martin.

Sammanlagt är det 25 olika klasser som det tävlas i.

Under fredagen kommer det bjudas på en ljusshow och bandet The open headers spelar. Även under lördagen blir det musikalisk underhållning då i form av trubaduren Peder Eriksson.

Vädret är givetvis en bidragande orsak till hur många besökare som kommer och Martin Eriksson tror att man kan tappa en del besökare som väljer att åka och bada istället om det blir för varmt. Men de riktiga fanatikerna vet han kommer oavsett väder.

– Förra året hade vi ösregn och det var vatten överallt men då kom de (fantasterna) i stövlar och med paraply, säger Martin.