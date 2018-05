Ny podd: Hur bra är skolmaten?

podd

Nu flyttar AT the moment ut på webben. I det första avsnittet av AT the moment-podden diskuterar programledarna Ida Stenhammar, Lucas Persson och Christian Cleeve mat och inte minst skolmat med kocken och entreprenören Ulrik Lindelöv.

AT the moment görs av elever som läser kursen Medieproduktion på Alströmergymnasiets samhällsprogram. Under det gångna läsåret har de gjort ett stort antal sidor i pappers-AT och eAT och tagit upp frågor som är särskilt aktuella för ungdomar, senast i tisdags. Den närmaste tiden kommer också AT the moment som webb-tv här i AT.