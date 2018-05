Släpper fler tider för passansökan

Alingsås

Under våren uppstod en kaosliknande situation när polisen införde tidsboning för passansöka. För att komma till rätta med situation släpper polisen nu 10 000 nya tider för passansökningar.

Från polisens sida arbetas det fortfarande hårt för att komma till rätta med det stora antalet passansökningar som strömmat in under våren. Under gårdagen släppte polisen 10 000 nya bokningsbara tider för passansökningar i region Väst.

Hur många nya tider får polisen i Alingsås?

– 1 621 tider extra i Alingsås för maj och juni, säger Jan Schütt, kommissarie vid polisen i region Väst.

Trots det stora tillskottet av nya tider för passansökningar vågar man från polisens sida inte lova att alla får den tid som de efterfrågar.

– Nej, det är jättesvårt att säga något tvärsäkert. Vad vi ser är att trycket har lättat något, och att tider som läggs ut ligger kvar längre, säger Jan Schütt som också meddelar man kommer att släppa fler tider, oklart hur många i skrivande stund, under de närmaste månaderna.

Tidsbokning för passansökan har nu införts i polisområde Älvsborg och Storgöteborg, och sedan tidigare finns det även i polisområde Halland. Syftet med att införa tidsbokningar är att få bort de långa köer för passansökan som periodvis har varit hos polisen sommartid. Ibland har det varit timslånga köer för att få göra passärenden som bara tar fem till tio minuter.

Omläggningen till tidsbokningar har under våren skapat ett mindre kaos för polisen i och med att ett stort antal personer har ansökt om pass innan nyordningen infördes. I polisområde Väst ansökte 48 000 personer om pass under april månad – en ökning med 16 000 personer jämfört med samma månad i fjol.

– Att det skulle bli en puckel med ansökningar visste vi, men att den skulle bli så här stor kunde vi inte förutse. Vi vädjar till dem som inte behöver nytt pass i sommar att vänta med att ansöka till efter sommaren, säger Jan Schütt.

De polisstationer som fortfarande har öppet för drop in-ansökningar har nu förstärkts med mer personal för att kunna hantera alla ansökningar.