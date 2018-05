Reservkeepern i fokus när HIF äntligen vann

Fotboll

Det satt hårt inne, men Holmalund har äntligen grejat sin första seger i seriespelet.

– Otroligt skönt och efterlängtat. Och vilken kämpainsats vi gör, säger inhoppande målvakten Niclas Prytz belåtet efter 3–1 (2–0) hemma mot Haga.

Efter att ha inlett säsongen med fyra raka förluster fick HIF smaka på segerns sötma igen, och man vann en rysarmatch under torsdagseftermiddagen.

Först när André Nilsson, som gjorde comeback i andra halvlek efter sin långtidsskada, ordnade 3–1 på övertid var saken klar.

– Jag har fått klartecken för spel även om fotbollsträningen inte är där. Det var slitsamt, men jäkligt skönt att vara igång igen och likaså poängen. Vi har någonting att bygga på inför fortsättningen, menar Nilsson.

HIF fick en drömstart i jumbomötet med Jönköpingslaget Haga. Bara tio minuter hade gått innan man var uppe i 2–0 efter Joel Yosefs dubbla fullträffar.

Sedan blev det desto tuffare för HIF som fick målvakten Linus Krantz utvisad efter 39 minuter när han kapade en Hagaspelare utanför straffområdet. Då fick reservkeepern Niclas Prytz plötsligt hoppa in och vakta buren istället.

– Det var en chock. Jag har aldrig hoppat in mitt i en match under alla mina år på bänken här, men nu var det dags, säger Prytz.

Han fick däremot en mardrömsstart. På den efterföljande frisparken lyckades Haga pricka in returen.

– Att jag släppte den var tungt. Det satte sig lite, men inför andra halvlek bestämde jag mig för att vi inte skulle släppa in några fler mål och att vi skulle ha tre poäng.

Så blev det. HIF stod för en heroisk insats med en man kort, och spelet jämnades ut en aning när det sedan var Hagas tur att få rött kort för en kapning. Detta efter att Albin Bohlin tagit fart på högerkanten och blivit fälld.

– Så skön känsla. Jättebra av Albin som utnyttjar sin snabbhet. Fantastiskt bra, berömmer Prytz.

Farligheterna från gästerna var förvisso inte många i andra halvlek, men inhopparen Prytz gjorde ett gott intryck och var stabil.

– Jag fick väl bara ett skott och ett inlägg mot mig i andra, men spelarna kämpade och gjorde det lätt för mig. Fantastiskt bra krigat av oss i den här värmen med en man kort.

Under torsdagen spelade också seriekonkurrenten Gerdsken. Det blev emellertid förlust med 0–1 (0–1) borta mot IFK Tidaholm.

