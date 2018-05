Springer mot framtiden

Löpning

Inom kort landar fyra löpare, deras coach och resekoordinator från Tanzania på Landvetters flygplats.

Slutmålet är Göteborgsvarvet den 19 maj.

– Det ska bli otroligt roligt att få hit dom, säger Stefan Larsson, projektledare för Run for the Future, som har sin bas i Alingsås.

Arbetet med löparprojektet RUFF (Run for the Future) har intensifierats rejält på sistone, och allting grundar sig på en resa som Stefan Larsson gjorde till Tanzania 2017.

Där träffade han Athuman Churi, en långdistanslöpare på elitnivå.

– Han var oerhört sympatisk, och när jag förstod vilka tuffa förutsättningar han och hans kompisar hade så ville jag göra något, säger Larsson.

Han säger vidare att idén där och då föddes till att hjälpa Churi och hans kompisar att springa sig ur fattigdomen.

– Med det menas att vi på sikt förhoppningsvis kan bidra till att ge dom bättre förutsättningar i framtiden. En annan tanke med projektet är att få dom att bli förebilder för andra ungdomar i Tanzania, säger Larsson, som i projektet har stor hjälp av Christer Lenoir, processledare.

– Vi har jobbat tillsammans tidigare och känner varandra väl. Det känns tryggt att ha med honom på båten. Som du ser är Christer dessutom en skicklig fotograf, säger Larsson och kastar en blick mot tv-skärmen.

Christers bilder visar bland annat de tuffa förhållanden som invånarna i byn Katesh lever under, men även en glädje och stolthet.

– Vi gör inte detta för vår skull. Vi såg en chans att göra något bra, och det känns fint i hjärtat att bidra med det vi kan. För att ta ett exempel så sprang killarna ett lopp för någon vecka sedan. Ett lopp som dom inte hade råd med egentligen. Då gick vi in och betalade anmälningsavgiften, som var cirka 40 kronor per person. Då förstår du hur lite pengar dom har, säger Christer.

– Dom lever på mellan fyra och åtta kronor per dag, lägger Stefan till.

Med hjälp från sponsorer, där Börjessons Bil Alingsås är den största, fick RUFF de sista pusselbitarna på plats.

– Utan ekonomisk stöttning hade det inte gått att genomföra det här, konstaterar Stefan Larsson.

Stöttar gör också Attacus Bygg Väst, a3Cert, CLK Konsult AB, Svenssons i Lammhult, Storköksbyrån i Stockholm AB och Prefabkonsult Stefan Larsson AB.

En annan nyckelfigur i projektet är Anders Lundin, erkänt skicklig dokumentärfilmare.

– Han har gjort en trailer till en film som kommer att släppas här längre fram. Den finns på vår hemsida och berör verkligen. Titta, jag får gåshud bara jag pratar om den, säger Christer.

Vill göra avtryck

Tidigare nämnde Athuman Churi kommer tillsammans med Ginawe Gidahersa, Juma Hamis och Paschal Mombo som sagt att springa Göteborgsvarvet inför tiotusentals åskådare längs stadens gator.

Något som blir en stor kontrast jämfört med loppen hemma i Tanzania.

– Dom har satt ganska tuffa resultatmål, och kommer inte hit bara för att delta, säger Stefan Larsson.

Kvartetten kommer till sin hjälp ha coachen Gidamis Shahanga. En minst sagt meriterad långdistanslöpare som har både OS- och VM-deltagande på meritlistan.

Under tiden i Sverige kommer de långväga gästerna att bo i Alingsås och träna på Mjörnvallen.

– Vi har med oss Alingsås IF i detta, vilket vi uppskattar enormt mycket. Tack vare samarbetet med dom kan vi ge killarna de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas. Om man jämför med deras så kallade camp hemmavid, där i princip ingenting finns, är Mjörnvallen rena rama lyxanläggningen, säger Stefan Larsson.

Att dom kommer från fattiga förhållanden och är vana vid att äta på sitt sätt, innebär att kosten blir viktig.

– Killarna kommer att behålla sina matvanor, allt för att inte störa deras magar. Men jag har faktiskt lovat dom pizza efter loppet, säger Larsson med ett skratt.

Inspirationskväll

Exakt vad som händer efter Göteborgsvarvet vet Stefan Larsson inte, men någon form av fortsättning och uppföljning kommer det att bli.

– Detta är inte något som kommer att dö ut, utan vi är fast beslutna att ta projektet vidare. Men vad det innebär får vi återkomma med, säger Larsson, som också drar en lans för den inspirationskväll som man tillsammans med Alingsås IF och sponsorerna kommer att arrangera den 17 maj.

– Alla som vill är välkomna ner till Mjörnvallen för att se och höra vad Run for the Future innebär. Dessutom får man ju träffa och se killarna in action, vilket jag verkligen kan rekommendera, hälsar Larsson.